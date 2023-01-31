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Hiçbir şeyinizi anlatmayın! En kıskanç burçlar

31.01.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevremizde bulunan kıskanç insanlar birçok konuda rahatsız edici olabiliyor. Kıskanç kişiler bu davranışlarını isteyerek yapmasa da çevrelerindeki kişilere zarar verebiliyorlar. En kıskanç kişilere bakıldığında aynı burçlara sahip oldukları görülüyor. İşte astrolojiye göre en kıskanç burçlar...

Hiçbir şeyinizi anlatmayın! En kıskanç burçlar

İlişkiyi yıpratan en büyük etkenler arasında yer alan kıskançlık birçok kişinin hayatını derinden etkiliyor. Arkadaşlıkların ve ilişkilerin bitmesine neden olan kıskançlıkları en az seviyede tutmak gerekiyor. Sevilen kişileri korumak veya sahiplenmek adına yapılan kıskançlıklar rahatsız edici boyutlara gelebiliyor. Astrolojide en kıskanç burçlar denildiğinde ilk akla aşağıdaki burçlar geliyor.

AKREP BURCU

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Akrepler hırslı kişilikleri ve sahiplenici özellikleri ile en kıskanç burçlar listesinin başında yer alıyor. İlişkilerinde güven sorunu yaşayan akrep burçları sürekli olarak şüphe halindedirler. Bu şüphelerini başlarda hissettirmeseler de ilişki ilerledikçe kısıtlayıcı davranışlarda bulunabilirler.

BOĞA BURCU

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Boğa burçları için konfor ve güven her şeyden önce gelir. Bu sebeple güvenlerini sarsaracak ufacık bir hatada bambaşka birine dönüşebilirler. Karşılarındaki kişilerin de kendileri gibi sadık olmalarını beklerler. Arkadaşlık ilişkilerinde dahi fazladan arkadaşa tahammül edemezler.

ASLAN BURCU

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Aslan burçlarının kıskançlıkları asla fark edilmez. Fark ettirmeden kıskanan aslanların gördükleri yanlış davranışlar karşısında gözleri kararabilir. İntikam almaktan vazgeçmeyen bu burçlar kıskandıklarında korkunç birine dönüşebilirler.

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