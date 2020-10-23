HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hıçkırık nedir? Hıçkırık nasıl geçer? - Hıçkırık neden olur?

Hıçkırık nedir? Hıçkırık nasıl geçer? - Hıçkırık neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaşabileceğimiz hıçkırık, diyaframın ani şekilde kasılmasıyla meydana gelir. Bir müddet sonra rahatsız edici olabilen hıçkırığı, çeşitli yöntemlerle kısa sürede geçirmek mümkün olsa da iki gün ve daha uzun süre hıçkırık problemi yaşamanın ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceği unutulmamalıdır.

Hıçkırık nedir? Hıçkırık nasıl geçer? - Hıçkırık neden olur?

İçindekiler

  • Hıçkırık nedir?
  • Hıçkırık neden olur?
  • Hıçkırık nasıl durdurulur?
  • Uzun süreli hıçkırıklarda tanı nasıl konmaktadır?
  • Uzun süreli hıçkırıklar nasıl tedavi edilmektedir?
  • Kronik ya da normal hıçkırığı olan bireyler nelere dikkat etmelidir?

Hemen hemen herkesin yaşaması oldukça normal bir durum olan hıçkırık tutması, pek çok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Biz daha çok kısa süreli hıçkırıklara aşina olsak da uzun süreli hıçkırık problemleriyle de karşılaşmak mümkündür. Hıçkırık nedir ve nasıl geçer biliyor musunuz? İşte hıçkırık hakkında merak edilen her şey.

Hıçkırık nedir?

Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran bir kas yapısı olan diyaframın, istem dışı olarak kasılmasıyla hıçkırık oluşur. Hıçkırık tutması olayı cinsiyet, yaş ya da farklı bir etken gözetmeksizin herkeste meydana gelebilir.
Genellikle ilk hıçkırık sessiz olarak gerçekleşir. İlk hıçkırık sonunda vokal kordon adı verilen yapı tamamen kapanarak hıçkırık sesi diye tabir edilen sesi oluşturmaya başlar.

Hıçkırık neden olur?

“Hıçkırık neden olur?” sorusu herkes tarafından merak konusudur. Hıçkırık genellikle ani duygu değişimlerini sık yaşayan ve sinirli kişilerde oldukça fazla görülmektedir.
Bunun yanında çok büyük lokmaları çok az sıvı ile yutmaya çalışmak, diyafram kaslarının istemsiz olarak çalıştırarak hıçkırık oluşumuna sebep olduğundan hıçkırık nedenleri arasında gösterilir. Boyun ile göğüs arasındaki sinirlerin tahrişi yine uzun süreli hıçkırıklar meydana getirebilir.

Hıçkırık oluşumunun başlıca nedenleri şunlardır:

  • Gazlı içecekleri gereğinden fazla tüketmek
  • Çok fazla alkol içmek
  • Yeterince sıvı almadan aşırı yemek yemek
  • Ani duygu değişimleri
  • Aşırı öfkeli hâl
  • Şeker emmek

Bunların yanında sizde bulunan mevcut hastalıklar da hıçkırığı uzun süreli hâle getirebilir.
Bu hastalıklar:

  • Şeker hastalığı
  • Alkolizm
  • Böbrek hastalığı
  • Elektrolit dengesizliği
  • Steroidler
  • Sakinleştiriciler
  • Barbitüratlar
  • Anestezi

Hıçkırık nasıl durdurulur?

Hıçkırık kısa ya da uzun süreli olsun sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Hıçkırık sahibi kişiler bir an önce hıçkırıktan kurtulmak ister. “Hıçkırık nasıl durdurulur?” sorusunun cevabına gelin birlikte bakalım. Hıçkırık, çoğu zaman kendiliğinden geçen bir rahatsızlıktır. Dakikada ortalama 6-12 arası gerçekleşen hıçkırıklar, çoğu zaman kendiliğinden geçmektedir. Çok nadir de olsa uzun süreli hıçkırıklar farklı bir rahatsızlığın ön belirtisi olabilmektedir.

Hıçkırık sebebi ile doktora başvuran hastalarda yaygın olarak görülen hastalıklardan biri olan hıçkırık sendromu (genel adıyla tourette sendromu) baş edilmesi çok zor nörolojik bir rahatsızlıktır. Çoğu zaman kendisini hıçkırık ya da farklı tür sesler ile gösteren, tourette bir tür tik hastalığıdır. Bu tik; omuz hareketi, dudak hareketi, hayvan sesleri, hıçkırık, titreme, kafa sallama gibi şekillerde kendisini göstermektedir. Tourette sendromunun sebep olduğu hıçkırık kendiliğinden geçmediği için mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmeli, doktorunuzun vereceği tedavi yöntemini uygulamalı ve size uygun hıçkırık ilacı kullanmaya başlamalısınız.

Hıçkırık geçirme için evde bazı yöntemler uygulanabilir. İşte evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:

  • Burundan sirke çekmek: Sirke antiseptik özelliği sayesinde bakterilere karşı koruma ve temizlik sağladığı gibi keskin kokusu sayesinde hıçkırık sorununun giderilmesine yardımcı olur.
  • Keskin kokan maddeler koklamak: Amonyak ve limon gibi oldukça keskin kokan maddeleri koklamanın hıçkırığa iyi geldiği bilinmektedir.
  • İstemsiz olarak korkmak: Korkmak, istemsiz olarak kasılıp gevşeyen diyaframın tekrar eski haline gelmesini sağlayarak, hıçkırığı geçirmektedir.
  • Hızlı nefes alıp vermek,
  • Derin bir nefes alarak nefesi tutmak,
  • Temiz küçük bir kaşık benzeri alet ile dilin gerisine dokunmak,
  • Buzlu su içmek,
  • Buz gibi bir su ile yüz yıkamak.

Yukarıda sıraladıklarımız hıçkırık geçmesi için kesin olmasa da yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Zaten tıbben hıçkırık kesin çözüm bulunabilen ve tedavi edilebilen bir durum değildir.

Sizlere konunun başında uzun süreli hıçkırıkların önemli hastalıkların habercisi olabileceğinden bahsetmiştik. Bu tür rahatsızlıkların sebebi, hekim tarafından bulunarak bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Gelin bu rahatsızlıklar neler birlikte bakalım:

  • Kulak zarı rahatsızlıkları: Kulak zarı iltihabı ve kulak zarında kıl ya da herhangi bir cismin bulunması uzun süreli hıçkırıklara neden olabilir.
  • Boyun rahatsızlıkları: Guatr, tümör, kist, larenjit ve boğaz ağrıları uzun süreli hıçkırıklara neden olabilmektedir.
  • Mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları: Gastroözofageal reflü, ülser, apandist, bağırsak tıkanıklığı
  • Sinir sistemi rahatsızlıkları: SSS bozuklukları, menenjit, inme, beyin iltihabı, beyin tümörü, çoklu skleroz.

Uzun süreli hıçkırıklarda tanı nasıl konmaktadır?

Uzun süre (48 saat ve üzeri) geçmeyen hıçkırıklar için mutlaka doktora başvurmalısınız. Doktora hıçkırığınızın hikayesini anlattıktan sonra; doktorunuz sizi muayene edecektir. Bu muayene sırasında kas gücünüz, kondisyonunuz, refleksleriniz, hissiyatlarınız ölçülecek doktorunuzun herhangi bir hastalıktan şüphelenmesi durumunda, sizi ilgili test birimine yönlendirecektir.
Test birimlerimlerinden bazıları şunlardır:

  • Laboratuvar testleri
  • Kan ve idrar örneklerinin incelenmesi doktorunuz tarafından istenebilir.
  • Görüntüleme testleri
  • Doktorunuz daha sağlıklı karar verebilmek adına, MR(manyetik rezonans), röntgen, tomografiden alınan görüntüleri incelemek isteyecektir.
  • Endoskopik testler
  • Boğazınızda herhangi bir sorun olup olmadığı, küçük kameralar sayesinde kontrol edilir.

Uzun süreli hıçkırıklar nasıl tedavi edilmektedir?

2 günden fazla süren hıçkırıklar genellikle ilaç ya da cerrahi müdahale ile büyük olasılıkla son bulmaktadır. İlaç ve cerrahi müdahale ile başarılı sonuç alınamayan hastalara, doktor tarafından diyaframın istemsiz kasılmasını sağlayan siniri bloke etmek için anestezi önerilebilir.
Ayrıca sinirlere elektrik yayan bir cihaz yerleştirerek de başarı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Kronik ya da normal hıçkırığı olan bireyler nelere dikkat etmelidir?

Kronik ya da normal hıçkırığınız varsa gazlı içecek tüketmemeye özen göstermelisiniz. Sadece gazlı içecek değil gaza neden olan kuru fasulye, nohut gibi besinlerden de kaçınmalısınız. Ayrıca öğünleri artırıp yiyecek miktarlarını azaltmak hıçkırığınızın şiddetinin azalmasına yardımcı olacaktır. Yemek yerken bol bol sıvı tüketmeli ve ağızınızdaki bir lokma bitmeden, ağzınıza diğer bir lokmayı almamalısınız. Sigara ve alkol kullanımını azaltmalı, mümkünse bırakmalısınız. Yiyecekleri çok sıcak ya da çok soğuk olarak tüketmemelisiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hibiskus nedir, faydaları neler?Hibiskus nedir, faydaları neler?
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hibiskus nedir, faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?
Hibiskus nedir, faydaları neler?
Spia bifida tedavisinde ilk 36 saat çok önemli!
Her bin bebekten 3’ünde bu sorun görülüyor! İlk 36 saate dikkat
Maske uyarısı: Her kullanımdan sonra yıkayın
Maske uyarısı: Her kullanımdan sonra yıkayın
İyi su nasıl olmalıdır? Kaliteli suyun PH değeri kaç olmalıdır?
İyi su nasıl olmalıdır? Kaliteli suyun PH değeri kaç olmalıdır?
Hangi maske daha koruyucu? Uzmanlar uyardı! Koronavirüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?
Uzmanlar o maskeler için uyardı!
Bilim Kurulu üyesi uyardı: 'Korona mı oldum mevsimsel grip mi?' demeden hekime başvurun
'Korona mı oldum mevsimsel grip mi?' diyenlere uyarı: Mutlaka...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.