Hıçkırık nedir? Hıçkırık nasıl geçer? - Hıçkırık neden olur?

Hemen hemen herkesin yaşaması oldukça normal bir durum olan hıçkırık tutması, pek çok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Biz daha çok kısa süreli hıçkırıklara aşina olsak da uzun süreli hıçkırık problemleriyle de karşılaşmak mümkündür. Hıçkırık nedir ve nasıl geçer biliyor musunuz? İşte hıçkırık hakkında merak edilen her şey.
Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran bir kas yapısı olan diyaframın, istem dışı olarak kasılmasıyla hıçkırık oluşur. Hıçkırık tutması olayı cinsiyet, yaş ya da farklı bir etken gözetmeksizin herkeste meydana gelebilir.
Genellikle ilk hıçkırık sessiz olarak gerçekleşir. İlk hıçkırık sonunda vokal kordon adı verilen yapı tamamen kapanarak hıçkırık sesi diye tabir edilen sesi oluşturmaya başlar.
“Hıçkırık neden olur?” sorusu herkes tarafından merak konusudur. Hıçkırık genellikle ani duygu değişimlerini sık yaşayan ve sinirli kişilerde oldukça fazla görülmektedir.
Bunun yanında çok büyük lokmaları çok az sıvı ile yutmaya çalışmak, diyafram kaslarının istemsiz olarak çalıştırarak hıçkırık oluşumuna sebep olduğundan hıçkırık nedenleri arasında gösterilir. Boyun ile göğüs arasındaki sinirlerin tahrişi yine uzun süreli hıçkırıklar meydana getirebilir.
Hıçkırık oluşumunun başlıca nedenleri şunlardır:
Bunların yanında sizde bulunan mevcut hastalıklar da hıçkırığı uzun süreli hâle getirebilir.
Bu hastalıklar:
Hıçkırık kısa ya da uzun süreli olsun sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Hıçkırık sahibi kişiler bir an önce hıçkırıktan kurtulmak ister. “Hıçkırık nasıl durdurulur?” sorusunun cevabına gelin birlikte bakalım. Hıçkırık, çoğu zaman kendiliğinden geçen bir rahatsızlıktır. Dakikada ortalama 6-12 arası gerçekleşen hıçkırıklar, çoğu zaman kendiliğinden geçmektedir. Çok nadir de olsa uzun süreli hıçkırıklar farklı bir rahatsızlığın ön belirtisi olabilmektedir.
Hıçkırık sebebi ile doktora başvuran hastalarda yaygın olarak görülen hastalıklardan biri olan hıçkırık sendromu (genel adıyla tourette sendromu) baş edilmesi çok zor nörolojik bir rahatsızlıktır. Çoğu zaman kendisini hıçkırık ya da farklı tür sesler ile gösteren, tourette bir tür tik hastalığıdır. Bu tik; omuz hareketi, dudak hareketi, hayvan sesleri, hıçkırık, titreme, kafa sallama gibi şekillerde kendisini göstermektedir. Tourette sendromunun sebep olduğu hıçkırık kendiliğinden geçmediği için mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmeli, doktorunuzun vereceği tedavi yöntemini uygulamalı ve size uygun hıçkırık ilacı kullanmaya başlamalısınız.
Hıçkırık geçirme için evde bazı yöntemler uygulanabilir. İşte evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:
Yukarıda sıraladıklarımız hıçkırık geçmesi için kesin olmasa da yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Zaten tıbben hıçkırık kesin çözüm bulunabilen ve tedavi edilebilen bir durum değildir.
Sizlere konunun başında uzun süreli hıçkırıkların önemli hastalıkların habercisi olabileceğinden bahsetmiştik. Bu tür rahatsızlıkların sebebi, hekim tarafından bulunarak bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Gelin bu rahatsızlıklar neler birlikte bakalım:
Uzun süre (48 saat ve üzeri) geçmeyen hıçkırıklar için mutlaka doktora başvurmalısınız. Doktora hıçkırığınızın hikayesini anlattıktan sonra; doktorunuz sizi muayene edecektir. Bu muayene sırasında kas gücünüz, kondisyonunuz, refleksleriniz, hissiyatlarınız ölçülecek doktorunuzun herhangi bir hastalıktan şüphelenmesi durumunda, sizi ilgili test birimine yönlendirecektir.
Test birimlerimlerinden bazıları şunlardır:
2 günden fazla süren hıçkırıklar genellikle ilaç ya da cerrahi müdahale ile büyük olasılıkla son bulmaktadır. İlaç ve cerrahi müdahale ile başarılı sonuç alınamayan hastalara, doktor tarafından diyaframın istemsiz kasılmasını sağlayan siniri bloke etmek için anestezi önerilebilir.
Ayrıca sinirlere elektrik yayan bir cihaz yerleştirerek de başarı sonuçlar elde edilebilmektedir.
Kronik ya da normal hıçkırığınız varsa gazlı içecek tüketmemeye özen göstermelisiniz. Sadece gazlı içecek değil gaza neden olan kuru fasulye, nohut gibi besinlerden de kaçınmalısınız. Ayrıca öğünleri artırıp yiyecek miktarlarını azaltmak hıçkırığınızın şiddetinin azalmasına yardımcı olacaktır. Yemek yerken bol bol sıvı tüketmeli ve ağızınızdaki bir lokma bitmeden, ağzınıza diğer bir lokmayı almamalısınız. Sigara ve alkol kullanımını azaltmalı, mümkünse bırakmalısınız. Yiyecekleri çok sıcak ya da çok soğuk olarak tüketmemelisiniz.
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