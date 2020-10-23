Hıçkırık nedir? Hıçkırık nasıl geçer? - Hıçkırık neden olur?

Hemen hemen herkesin yaşaması oldukça normal bir durum olan hıçkırık tutması, pek çok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Biz daha çok kısa süreli hıçkırıklara aşina olsak da uzun süreli hıçkırık problemleriyle de karşılaşmak mümkündür. Hıçkırık nedir ve nasıl geçer biliyor musunuz? İşte hıçkırık hakkında merak edilen her şey. Hıçkırık nedir? Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran bir kas yapısı olan diyaframın, istem dışı olarak kasılmasıyla hıçkırık oluşur. Hıçkırık tutması olayı cinsiyet, yaş ya da farklı bir etken gözetmeksizin herkeste meydana gelebilir.

Genellikle ilk hıçkırık sessiz olarak gerçekleşir. İlk hıçkırık sonunda vokal kordon adı verilen yapı tamamen kapanarak hıçkırık sesi diye tabir edilen sesi oluşturmaya başlar. Hıçkırık neden olur? “Hıçkırık neden olur?” sorusu herkes tarafından merak konusudur. Hıçkırık genellikle ani duygu değişimlerini sık yaşayan ve sinirli kişilerde oldukça fazla görülmektedir.

Bunun yanında çok büyük lokmaları çok az sıvı ile yutmaya çalışmak, diyafram kaslarının istemsiz olarak çalıştırarak hıçkırık oluşumuna sebep olduğundan hıçkırık nedenleri arasında gösterilir. Boyun ile göğüs arasındaki sinirlerin tahrişi yine uzun süreli hıçkırıklar meydana getirebilir.

Hıçkırık oluşumunun başlıca nedenleri şunlardır: Gazlı içecekleri gereğinden fazla tüketmek

Çok fazla alkol içmek

Yeterince sıvı almadan aşırı yemek yemek

Ani duygu değişimleri

Aşırı öfkeli hâl

Şeker emmek Bunların yanında sizde bulunan mevcut hastalıklar da hıçkırığı uzun süreli hâle getirebilir.

Bu hastalıklar: Şeker hastalığı

Alkolizm

Böbrek hastalığı

Elektrolit dengesizliği

Steroidler

Sakinleştiriciler

Barbitüratlar

Anestezi Hıçkırık nasıl durdurulur? Hıçkırık kısa ya da uzun süreli olsun sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Hıçkırık sahibi kişiler bir an önce hıçkırıktan kurtulmak ister. “Hıçkırık nasıl durdurulur?” sorusunun cevabına gelin birlikte bakalım. Hıçkırık, çoğu zaman kendiliğinden geçen bir rahatsızlıktır. Dakikada ortalama 6-12 arası gerçekleşen hıçkırıklar, çoğu zaman kendiliğinden geçmektedir. Çok nadir de olsa uzun süreli hıçkırıklar farklı bir rahatsızlığın ön belirtisi olabilmektedir. Hıçkırık sebebi ile doktora başvuran hastalarda yaygın olarak görülen hastalıklardan biri olan hıçkırık sendromu (genel adıyla tourette sendromu) baş edilmesi çok zor nörolojik bir rahatsızlıktır. Çoğu zaman kendisini hıçkırık ya da farklı tür sesler ile gösteren, tourette bir tür tik hastalığıdır. Bu tik; omuz hareketi, dudak hareketi, hayvan sesleri, hıçkırık, titreme, kafa sallama gibi şekillerde kendisini göstermektedir. Tourette sendromunun sebep olduğu hıçkırık kendiliğinden geçmediği için mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmeli, doktorunuzun vereceği tedavi yöntemini uygulamalı ve size uygun hıçkırık ilacı kullanmaya başlamalısınız.

Hıçkırık geçirme için evde bazı yöntemler uygulanabilir. İşte evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler: Burundan sirke çekmek: Sirke antiseptik özelliği sayesinde bakterilere karşı koruma ve temizlik sağladığı gibi keskin kokusu sayesinde hıçkırık sorununun giderilmesine yardımcı olur.

Keskin kokan maddeler koklamak: Amonyak ve limon gibi oldukça keskin kokan maddeleri koklamanın hıçkırığa iyi geldiği bilinmektedir.

İstemsiz olarak korkmak: Korkmak, istemsiz olarak kasılıp gevşeyen diyaframın tekrar eski haline gelmesini sağlayarak, hıçkırığı geçirmektedir.

Hızlı nefes alıp vermek,

Derin bir nefes alarak nefesi tutmak,

Temiz küçük bir kaşık benzeri alet ile dilin gerisine dokunmak,

Buzlu su içmek,

Buz gibi bir su ile yüz yıkamak. Yukarıda sıraladıklarımız hıçkırık geçmesi için kesin olmasa da yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Zaten tıbben hıçkırık kesin çözüm bulunabilen ve tedavi edilebilen bir durum değildir. Sizlere konunun başında uzun süreli hıçkırıkların önemli hastalıkların habercisi olabileceğinden bahsetmiştik. Bu tür rahatsızlıkların sebebi, hekim tarafından bulunarak bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Gelin bu rahatsızlıklar neler birlikte bakalım: Kulak zarı rahatsızlıkları: Kulak zarı iltihabı ve kulak zarında kıl ya da herhangi bir cismin bulunması uzun süreli hıçkırıklara neden olabilir.

Boyun rahatsızlıkları: Guatr, tümör, kist, larenjit ve boğaz ağrıları uzun süreli hıçkırıklara neden olabilmektedir.

Mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları: Gastroözofageal reflü, ülser, apandist, bağırsak tıkanıklığı

Sinir sistemi rahatsızlıkları: SSS bozuklukları, menenjit, inme, beyin iltihabı, beyin tümörü, çoklu skleroz. Uzun süreli hıçkırıklarda tanı nasıl konmaktadır? Uzun süre (48 saat ve üzeri) geçmeyen hıçkırıklar için mutlaka doktora başvurmalısınız. Doktora hıçkırığınızın hikayesini anlattıktan sonra; doktorunuz sizi muayene edecektir. Bu muayene sırasında kas gücünüz, kondisyonunuz, refleksleriniz, hissiyatlarınız ölçülecek doktorunuzun herhangi bir hastalıktan şüphelenmesi durumunda, sizi ilgili test birimine yönlendirecektir.

Test birimlerimlerinden bazıları şunlardır: Laboratuvar testleri

Kan ve idrar örneklerinin incelenmesi doktorunuz tarafından istenebilir.

Görüntüleme testleri

Doktorunuz daha sağlıklı karar verebilmek adına, MR(manyetik rezonans), röntgen, tomografiden alınan görüntüleri incelemek isteyecektir.

Endoskopik testler

Boğazınızda herhangi bir sorun olup olmadığı, küçük kameralar sayesinde kontrol edilir. Uzun süreli hıçkırıklar nasıl tedavi edilmektedir? 2 günden fazla süren hıçkırıklar genellikle ilaç ya da cerrahi müdahale ile büyük olasılıkla son bulmaktadır. İlaç ve cerrahi müdahale ile başarılı sonuç alınamayan hastalara, doktor tarafından diyaframın istemsiz kasılmasını sağlayan siniri bloke etmek için anestezi önerilebilir.

Ayrıca sinirlere elektrik yayan bir cihaz yerleştirerek de başarı sonuçlar elde edilebilmektedir.