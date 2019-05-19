Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde, yurdun her köşesinde büyük bir gurur ve coşku yaşandığını belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz, aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe de güvenle bakabilirler. Bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

