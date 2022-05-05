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Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl yapılır? Dilek duası ve ritüelleri!

05.05.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? sorusunun yanıtı doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketi temsil eden günün gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu gün UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde de yer almaktadır. Vatandaşlar internette Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl yapılır? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte dilek duası ve ritüelleri...

Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl yapılır? Dilek duası ve ritüelleri!

Hıdırellez; UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunan ve Anadolu da dahil olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Birçok kişi, 5 Mayıs Perşembe günü internette Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Biz de Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl yapılır? Dilek duası ve ritüelleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellez duası birçok kaynakta yer alan bilgiye göre gece yapılır. İşte hıdırellez duası:

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

Hıdırellez geleneklerinden en bilineni gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2022?

Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan hıdırellez Türkiye’de Hıdırellez her sene 5 - 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR, HIDIRELLEZDE NELER YAPAILIR?

Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir. Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.

İşte hıdırellez gelenekleri: 5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir. Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür. Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır.

Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur. Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür. 5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.

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