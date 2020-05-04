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  4. Hıdırellez mesajları ile 2020 baharına merhaba! En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri!...

Hıdırellez mesajları ile 2020 baharına merhaba! En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri!...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

Pek çok kültürde bahar bayramı olarak kutlanan Hıdırellez zamanı geldi! Koronavirüs salgının bitmesi dileğiyle Hıdırellez’i kutluyoruz. Sosyal mesafe kısıtlamaları nedeniyle 2020’de her yıl olduğu gibi toplu olarak kutlamasak da yakınlarımıza, sevdiklerimize güzel Hıdırellez mesajları gönderebiliriz.

Hıdırellez mesajları ile 2020 baharına merhaba! En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri!...

2020 yılının Hıdırellez vakti geldi. 5 Mayıs Salı akşamı ile başlayıp 6 Mayıs’a uzanacak Hıdırellez şenlikleri koronavirüs salgını nedeniyle geçmişe göre biraz sönük geçecek olsa da moral olacaktır. Biz de sizin için bu sene beraber şenlik yapamasak da paylaşabilmeniz hem orijinal Hıdırellez mesajları hazırladık ve en güzel Hıdırellez mesajlarını derledik...

HIDIRELLEZ MESAJLARI

  • Bu akşam Hıdırllez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.

  • Hızır (as) berekti ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

  • Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

  • Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun.

  • Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.

  • Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

  • Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.

  • Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

  • Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

  • Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.

  • Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

  • Hızır aleyhisselam, bugün edilen tüm dileklerinizi kabul etsin.

  • Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

  • Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.

  • Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.

  • Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

  • Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

  • Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

  • Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.

    • HIDIRELLEZ SÖZLERİ

    • Hıdırellez yağmularının damlaları altın olur.

    • Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.

    • Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.

    • Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.
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