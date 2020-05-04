Hıdırellez mesajları ile 2020 baharına merhaba! En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri!...

2020 yılının Hıdırellez vakti geldi. 5 Mayıs Salı akşamı ile başlayıp 6 Mayıs’a uzanacak Hıdırellez şenlikleri koronavirüs salgını nedeniyle geçmişe göre biraz sönük geçecek olsa da moral olacaktır. Biz de sizin için bu sene beraber şenlik yapamasak da paylaşabilmeniz hem orijinal Hıdırellez mesajları hazırladık ve en güzel Hıdırellez mesajlarını derledik...

HIDIRELLEZ MESAJLARI