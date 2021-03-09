Hıdırellez ne zaman? 2021 Hıdırellez bayramı tarihi belli oldu

Türklerin coşkuyla kutladığı bayramlardan olan Hıdırellez günü, baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dilek dileyerek ya da ateş yakarak kutlanan Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez bayramı ve Hıdırellez orucu ne zaman?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Hıdırellez günü, Gregoryen takvimine (Miladi takvimi) göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da anılan Jülyen takvimine göre ise 23 Nisan günü kutlanmaktadır.

6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar süren süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar devam eden süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmekte. Hıdırellez gününün UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması için 2010 senesinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

2021 HIDIRELLEZ ORUCU NE ZAMAN?

Rumi takvime göre 31 Ocak ile 02 Şubat arasına denk gelmekte olan Hızır Orucu, Miladi takvime çevrildiğinde 13 ile 15 Şubat günlerine gelmektedir. Bu nedenle Hızır Orucu 09 – 11 Şubat 2021 tarihleri arasında 3 gün olacak şekilde tutulacaktır.

HIDRELLEZ'İN KÖKENİ NEDİR?

Yaklaşan Hıdırellez bayramı ile birlikte vatandaşlar Hıdırellez'in kökenini de araştırmaya başladı. Hıdırellez'in kökeni ve çıktığı kültür hakkında farklı fikirler vardır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Anadolu ile Mezopotamya kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu şeklindedir.

