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HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: Hıdırellez günü ne yapılır, nasıl dilek duası dilenir? İşte yapılması gereken ritüeller...

05.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez ritüelleri bu mevsimlik bayramda yapılması gerekenleri eksiksiz ve doğru olarak gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu gün, dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın dünyada bir araya geldikleri gün olarak kabul edilmektedir. Peki, Hıdırellez günü ne yapılır, nasıl dilek duası dilenir? İşte, Hıdırellez ritüelleri...

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: Hıdırellez günü ne yapılır, nasıl dilek duası dilenir? İşte yapılması gereken ritüeller...

Hıdırellez ritüelleri ile ilgili araştırmalar 5 Mayıs 2023 Cuma günü hız kazandı. Hıdırellez dileği gül ağacına dilek asma ya da gül ağacı dibine dileği gömerek yapılabileceği gibi toprağa çizerek de gerçekleştirilebilmektedir. Hıdırellez ritüelleri ve bugün yapılması gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Hıdırellez ritüelleri...

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HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

Hıdırellez dileği gül ağacına dilek asma veya gül ağacı dibine gömerek yapılır. Bilindiği üzere 5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Dilekler bir kağıda yazıldıktan ya da resim olarak çizildikten sonra ağaca asılır ya da toprağa gömülür.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ

Hıdırellez dileği isteğe göre gül ağacının altına da çizilebilmektedir. Hıdırellez asılan dileklerinin 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanmaktadır. Dilek tutarken dua da okunabilmektedir.

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HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?

Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir.

Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.

İşte hıdırellez gelenekleri:

5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir.

Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür. Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır.

Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur.

Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür. 5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.

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