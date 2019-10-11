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Hijyenik pedi bu şekilde kullanmak kimin aklına gelirdi?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 11.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

'Eğer eviniz ya da giysi dolaplarınız sürekli taze ve güzel koksun istiyorsanız siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz' diyen kadın çözümüyle dikkat çekti. Günlük hijyenik pedlerini delikli bir kutu içerisine koyduktan sonra en sevdiği oda spreyini içine sıkan kadın, bunu Facebook'ta pratik öneriler ve püf noktaları konusunda paylaşım yapılan bir sayfaya yükleyince bütün kadınların ilgisini çekti.

Hijyenik pedi bu şekilde kullanmak kimin aklına gelirdi?

Evdeki havanın temiz ve taze kokması için Mrs Hinch Made Me Do It adlı Facebook sayfasında bulduğu çözümle dikkat çeken kadın, yapılması gerekenin oldukça basit olduğunu söylüyor. Bir plastik kap içine birkaç günlük pedin konulmasını ve üzerine en sevilen oda spreyinin sıkılmasını söyleyen kadın, hemcinslerinden olumlu tepkiler aldı.

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Adını açıklamayan kadın paylaştığı fotoğrafın aldına şunları yazdı: Oda spreyini ilk sıktığımda güzel koku etkisini 10-15 dakikada kaybediyordu. Ancak evinizin her gün taze kokmasını istiyorsanız bu öneriyi mutlaka denemelisiniz. Plastik delikli bir kabın içine günlük hijyenik pedlerinizden birkaç tanesini koyun (hijyenik pedin emici gücü) en sevdiğiniz oda kokusunu üzerine sıkın. Ben lavanta tercih ediyorum. Bu kabı radyatörlerin arkasına koyuyorum çünkü sıcaklıkla beraber koku daha etkili yayılıyor. Kıyafet dolabınızdaki kötü kokuyu da yine bu şekilde çözebilirsiniz.'

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Kadının paylaşımı binlerce beğeni alırken övgü dolu binlerce yorum vardı. Biri, 'bu harika bir çözüm. Hijyenik pedi bu amaçla kullanmak aklıma gelmezdi' derken, bir diğeri bu plastiği de değerlendirmenin harika bir yolu. Teşekkürler bu ustaca' yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
hijyenik ped oda kokusu

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