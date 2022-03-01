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Hikayesiyle insanı saran Marteniçka nedir? Marteniçka ne işe yarıyor? Dileklerinizle aranızda köprü olan Marteniçka hikayesi neye dayanır?

01.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hikayeleri severiz çünkü her hikaye başka başka şeyler anlatır. Hikayesi olan simgelerin örneğin marteniçkanın ne olduğuna dair çoğu insanın bir fikri olmayabilir. Marteniçka, 1 Mart ile beraber gündeme gelen bir simgedir. Yeni bir aya farklı kültürlerin simgelerinden bahsederek giriş yapalım. Marteniçka, baharın gelişini müjdeler. Marteniçka bir tür bilekliktir. Ancak marteniçkayı öyle pazarlarda yada avmlerde bulamazsınız. İşte ismiyle de merak kabartan marteniçkaya dair detaylı bilgiler!

Hikayesiyle insanı saran Marteniçka nedir? Marteniçka ne işe yarıyor? Dileklerinizle aranızda köprü olan Marteniçka hikayesi neye dayanır?

Marteniçka, okunuşu kulağa farklı gelebilir. Bu adı ilk duyduğunuzda ne olduğunu anlayamayabilirsiniz. Marteniçka, bir tür bileklik öyle bir bileklik ki soğuk havalardan sonra baharın gelişini simgeliyor. Marteniçkanın eski bir tarihi geçmişi var. Marteniçka geleneksel bir bilekliktir bu yüzden de öyle her yerde bulamazsınız ve her zamanda takamazsınız. Vereceğimiz detaylar sizi başka bir diyara götürecek...

MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi müjdeler ve geleneksel Baba Marta yani Marta Nine günleri ile başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a ait bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “marteniçka” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç getirmesi dileğiyle verilir. Adete göre, marteniçkalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar. Bunu hatırlayanlarınız vardır küçükken yapılan kara kedi görünce saçımızı tutar bir kuş görünce de bırakırdık. Tabi bu bir tür batıl inançtı. Ancak marteniçka böyle bir inanç değil.

MARTENİÇKALAR SATILMAZ

Marteniçka bileklikler, el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir ve minik bir dilekle bileğe bağlanır, baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır ve yeterince beklenirse dileğin mutlaka bir gün gerçekleşeceğine inanılır. Marteniçkalara, püskül, top, insan gibi değişik figürler verilebilir. Marteniçkalar tarihte önemli bir yere sahiptir. Marteniçka'nın en bilinen şekilleri ise; “Pijo ve Penda” adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır.

MARTENİÇKA HİKAYESİ NEYE DAYANIR?

İlk marteniçkalar, başka herhangi bir takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılırmış ve nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırmış. Aynı Türklerin nazar boncuğu gibi. Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı ve beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanırmış, bu da hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılırmış.

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