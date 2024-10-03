Hindistan'da bir mağarada yaşayan 188 yaşında bir adam bulundu! Gören cep telefonuna sarıldı..."Nasıl o kadar yaşamış?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde 188 yaşında olduğu iddia edilen bir adam mağaradan yetkililer tarafından kurtarıldı.

Yürüme zorluğu yaşayan adam mağaradan çıkartılarak hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Adamın isminin Viken Kushwah olduğu açıklanırken yaşadığı köyde yerel halk tarafından saygı duyulan bir kişi olduğu ifade edildi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu ve binlerce yorumu da beraberinde getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl o kadar yaşamış?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ölmeyi mi unutmuş?" yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar ise görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek adamın gerçek yaşının kimlik bilgileri olmadan bilinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.