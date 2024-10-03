Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hindistan'da bir mağarada yaşayan 188 yaşında bir adam bulundu! Gören cep telefonuna sarıldı..."Nasıl o kadar yaşamış?"

Hindistan'da bir mağarada yaşayan 188 yaşında bir adam bulundu! Gören cep telefonuna sarıldı..."Nasıl o kadar yaşamış?"

03.10.2024 09:57
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Çorabına kadar gösterdi! Sokak röportajındaki kadının 104 bin TL'lik kombinini gören bir daha baktı... "Paraya yazık etmiş"

Çorabına kadar gösterdi! Sokak röportajındaki kadının 104 bin TL'lik kombinini gören bir daha baktı... "Paraya yazık etmiş"

Ayşe Ateş: 'Birileri çıkıp bizi kürsülerden tehdit ederse sonucu bu olur, Sinan'ı öldürdünüz, bizi de öldürün kurtulalım, kahrolsun böyle düzen'

Ayşe Ateş: 'Birileri çıkıp bizi kürsülerden tehdit ederse sonucu bu olur, Sinan'ı öldürdünüz, bizi de öldürün kurtulalım, kahrolsun böyle düzen'

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'ten saldırıya ilişkin açıklama: 'Birisi arkadan saldırdı, eşim de beni korumak için karşılık verdi, bu saldırıya uğrayacağımı biliyordum'

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'ten saldırıya ilişkin açıklama: 'Birisi arkadan saldırdı, eşim de beni korumak için karşılık verdi, bu saldırıya uğrayacağımı biliyordum'

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bri görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Hindistan'da yaşayan Viken Kushwah isimli bir adam mağarada yetkililer tarafından bulundu. 188 yaşında olduğu iddia edilen adam yetkililerin yardımıyla tedavi için hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde 188 yaşında olduğu iddia edilen bir adam mağaradan yetkililer tarafından kurtarıldı.

1

Yürüme zorluğu yaşayan adam mağaradan çıkartılarak hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

3

Adamın isminin Viken Kushwah olduğu açıklanırken yaşadığı köyde yerel halk tarafından saygı duyulan bir kişi olduğu ifade edildi.

6

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu ve binlerce yorumu da beraberinde getirdi.

2

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl o kadar yaşamış?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ölmeyi mi unutmuş?" yorumunu yaptı.

4

Bazı kullanıcılar ise görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek adamın gerçek yaşının kimlik bilgileri olmadan bilinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir

Yaşlı adamın kulağını ısırp koparttı! 'Sen katil bir robotsun'

Yaşlı adamın kulağını ısırp koparttı! 'Sen katil bir robotsun'

 Annesini öldürüp üvey babasıyla mesajlaştı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

Annesini öldürüp üvey babasıyla mesajlaştı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

 Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

 Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

 Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

 İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin cinayeti araştırılırken 2020'de kaybolan Miraç'la ilgili bilgiye ulaşıldı! 4 yıl sonra dosya yeniden raftan indirildi

Narin cinayeti araştırılırken 2020'de kaybolan Miraç'la ilgili bilgiye ulaşıldı! 4 yıl sonra dosya yeniden raftan indirildi

Trump etiketledi, kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor

Trump etiketledi, kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor

Kendisi 67, sevgilisi 18 yaşında! Olay yaratan çift...

Kendisi 67, sevgilisi 18 yaşında! Olay yaratan çift...

İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! "21 yaşında üvey anneyim"

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! "21 yaşında üvey anneyim"

TikTok'ta gaz çıkarttığı videolarıyla para kazandı! "Kuru fasülyeye yatırım yap"

TikTok'ta gaz çıkarttığı videolarıyla para kazandı! "Kuru fasülyeye yatırım yap"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.