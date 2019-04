Hindistan'da bir seçmen yanlışlıkla iktidar partisine oy verince parmağını kesti

Bir video yayınlayan Pawan Kumar, Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Bulandshahr’de Perşembe günü oy kullanmak için sandığa gittiğini söyledi. Kumar, bölgesel bir parti için oy kullanmak istediğini ancak makinedeki pek çok sembol nedeniyle kafasının karıştığını açıkladı.

Kumar, daha sonra yanlışlıkla iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'ne (BJP) oy verdiğini fark etti.

Pawan Kumar says he accidentally ended up voting for the governing Bharatiya Janata Party (BJP) in a video that has gone viral. #IndiaElections2019https://t.co/Rgkb0Ufg5L