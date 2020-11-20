Hindistan'da elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Hindistan hükümeti gelecek yıl ağustos ayı itibarıyla insan dışkısının tuvaletlerden, fosseptik tanklarından veya kanalizasyonlardan elle çıkarıldığı manüel temizleme uygulamalarını sonlandıracak bir dizi önlemi açıkladı. Başbakan Narendra Modi'nin 'Temiz Hindistan Girişimi' (Swachh Bharat) adını verdiği kampanya çerçevesinde alınan bu önlemler, bu tür uygulamaları yasaklayan yasaların uygulanmasını da zorunlu kılmayı amaçlıyor. BAŞARILI OLAN ŞEHİRLERE PARA ÖDÜLÜ Konut ve Şehircilik Bakanı Hardeep Singh Puri ise Dünya Tuvelet Günü'nde kanalizasyon ve fosseptik tanklarının temizlenmesinde makinelerle temizleme yöntemlerinin kullanılması için 'Safaimitra Suraksha Mücadelesi'ni başlattıklarını duyurdu. Kampanya çerçevesinde, 243 şehirdeki kanalizasyonlar ve fosseptik tankları makinelerle temizlenecek, elle yapılan işlemleri ihbar etmek için bir yardım hattı oluşturulacak. Ayrıca kampanyada başarılı olan şehirler maddi para ödülü alacak. TERMİNOLOJİYİ DEĞİŞTİRECEKLER Bakanlık sekreteri Durga Shanker Mishra, bir adım ileriye giderek, hükümetin başlattığı kampanyaya destek olmak için kanalizasyon temizliğinde kullanılan terminolojiyi de değiştirileceğini de söyledi.

Mishra, insan giriş deliği anlamına gelen 'manhole' kelimesini ' makine giriş deliği anlamına gelen 'machine-hole' anlamına gelen kelimeyle değiştireceklerini belirtti. FONLAR DOĞRUDAN İŞÇİLERE KALACAK Bu arada Adalet ve Yetkilendirme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fonlarının müteahhitler ve belediye şirketlerinin yerine temizleme makinelerini satın almaları için doğrudan temizlik işçilerine aktarılacağı duyuruldu. HİNT BAKAN AÇIK ALANDA İDRARINI YAPTI Bakanlık sekreteri R Subrahmanyam, "İşçilerin bu makinelere sahip olmalarını istiyoruz. Böylece bir ihtiyaç halinde belediyeler tarafından kullanılabilirler" diye konuştu. 1933'TEN BERİ MÜCADELE EDİLİYOR 1993 yılında kanalizasyonlarda elle temizliği yasaklamaya başlayan Hindistan, 2013 yılında yasayı genişletmeye başladı. Ancak pratikte yüzlerce insan aynı şekilde çalıştırılmaya devam etti ve yasaların etkisi çok az oldu. Kast sisteminin en altındakiler tarafından yapılıyor

Bu uygulamalar çoğunlukla Hindistan'ın Kast sisteminin en altındaki 'dokunulmazlar' olarak bilinen bir grup olan Dalit topluluğu tarafından yapılıyor. 'Dokunulmazlar', genel olarak yoksul, toplum tarafından dışlanan ve Hindistan'ın diğer Kastlardaki insanları hatta yemeklerine bile dokunmaları yasak.

YASALARA RAĞMEN UYGULAMALAR DEVAM ETTİ Hindistan, 2013 yılında bu şekilde çalışan içsileriyle ilgili tanımlamayı genişletmeyi çalışsa da uygulamalar devam etti. Hükümetin açıkladığı verilere göre, geçen yıl 110 kişi kanalizasyon ve fosseptik tanklarını temizlerken hayatını kaybetmişti. Ancak önceki girişimlerde olduğu gibi bu sefer de uygulamanın gerçek anlamda yerine getirilmeyebileceği belirtiliyor. Hint aktivist Bezwada Wilson, NDTV kanalına yaptığı açıklamada, Modi hükümetinin attığı bu adımı hoş karşıladıklarını belirtse de girişimin içeriğiyle ilgili birçok şeyin bilinmediğini vurguladı. Wilson, "Makineleri kim alacak? Kim gözlemleyecek? Uygulanmasından kim sorumlu olacak? Eğitimi kim verecek? Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı" diye konuştu. Aktivist, "En büyük sorun, hükümetin henüz manuel kanalizasyon ve septik temizlemeye yapanları tespit etmedi. Kanalizasyon ve septik temizlemede makineleştirilmeye çok ihtiyaç duyulsa da bu girişimin başlatma şekli, çok aceleci bir hareket gibi görünüyor" eleştirisini de dile getirdi.