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Hindistan'da feci kaza! 200 metre derinliğindeki vadiye düştü... Çok sayıda ölü var

05.06.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir otobüsün vadiye yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hindistan'da feci kaza! 200 metre derinliğindeki vadiye düştü... Çok sayıda ölü var

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

200 METRE DERİNLİĞİNDEKİ VADİYE DÜŞTÜ

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde içinde 28 yolcusu bulunan otobüs uçuruma yuvarlandı. Madhya Pradesh’in Panna bölgesinden Yamunotri’ye giden otobüsün 200 metre derinliğindeki vadiye düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

25 KİŞİ ÖLDÜ

Uttarkashi Polisi Arpan Yaduvanshi, otobüs şoförü ile birlikte 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Amit Shah olayla ilgili eyalet başkanı ile görüştüğünü, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Narendra Modi, Uttarakhand’daki otobüs kazasının acı verici olduğunu söyleyerek, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hindistan
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