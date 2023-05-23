Hindistan’da solucan yağmuru! Gökten solucan yağarken yetkililer halkı “Şemsiye kullanın” diyerek uyardı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada popüler olmayı başardı. Binlerce solucanın gökten yağarak yolu kalın bir böcek tabakasıyla kapladığı an kameralara yansıdı. Yerel halk böceklerin konfeti gibi havada yayıldığını gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yağmura neden olan duruma ilişkin olarak henüz resmi açıklama yapılmadı. Yerel basın olaydan sonra kimsenin zarar görmediğini ancak söz konusu manzaranın herkesin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Yetkililer tarafından yapılan uyarılar kapsamında halkın sokağa çıkarken şemsiye kullandığı ve kendilerini korumak için evleri ile iş yerlerinin pencerelerini kapattığı ifade edildi.