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  4. Hindistan’da solucan yağmuru! Gökten solucan yağarken yetkililer halkı “Şemsiye kullanın” diyerek uyardı

Hindistan’da solucan yağmuru! Gökten solucan yağarken yetkililer halkı “Şemsiye kullanın” diyerek uyardı

23.05.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Nepal sınırındaki Bihar eyaletinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Söz konusu görüntülerde gökten solucan yağdığını iddia eden halk büyük bir korku yaşadı. Yetkililer halkı solucan yağmuruna karşı şemsiye kullanması konusunda uyardı.

Hindistan’ın Bihar eyaletinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada popüler olmayı başardı. Binlerce solucanın gökten yağarak yolu kalın bir böcek tabakasıyla kapladığı an kameralara yansıdı. Yerel halk böceklerin konfeti gibi havada yayıldığını gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

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Yağmura neden olan duruma ilişkin olarak henüz resmi açıklama yapılmadı. Yerel basın olaydan sonra kimsenin zarar görmediğini ancak söz konusu manzaranın herkesin ilgisini çektiğini dile getirdi.

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Yetkililer tarafından yapılan uyarılar kapsamında halkın sokağa çıkarken şemsiye kullandığı ve kendilerini korumak için evleri ile iş yerlerinin pencerelerini kapattığı ifade edildi.

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