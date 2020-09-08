Hindistan'da yasaklanan PUBG Mobile'dan açıklama!

Bunun üzerine PUBG Corporation, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından PUBG MOBILE ve PUBG MOBILE Lite dahil olmak üzere toplam 118 uygulamayı engelleyen son karar ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamanın tamamını aşağıda görebilirsiniz, ancak PUBG Corporation, bir çözüm için hükümetle beraber çalışmayı umarak ülke içindeki tüm yayın sorumluluklarını üstlenmeye karar verdi.

Açıklama için linki takip edebilirsiniz.

Yapılan açıklamada firma, yasaklamanın aktif olarak izlendiğini ve oyunculara gönülden teşekkürlerini ilettiklerini belirtiyor. PUBG Corporation, oyuncu verilerinin gizliliği ve güvenliği şirket için en önemli öncelik olduğundan, hükümet tarafından alınan önlemlere saygısını iletirken, Hindistan hükümeti ile el ele çalışmayı umut ettiklerini de ekledi. Açıklamada ayrıca PUBG Corporation, Hindistan’daki Tencent Games için PUBG MOBILE franchise’ını artık yetkilendirmeme kararı aldı. PUBG Corporation, ülke içindeki tüm yayınlama sorumluluklarını üstlenecek. Firma an itibariyle Hindistan’daki topluluğuyla etkileşim kurmanın farklı yollarını araştırıyor.

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