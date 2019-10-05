YENİ DELHİ (AA) - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Arakanlı Müslümanların koşullarının iyileştirilmesi ve ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlama konusunda anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Hindistan'ı ziyaret eden Hasina, Modi ile görüştü.

Görüşme sonrasında ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, iki liderin, Hindistan'ın Bangladeş sınırları içinde bulunan kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlar için ek insani yardım yapmayı taahhüt ettikleri belirtildi.

Myanmar'ın Arakan bölgesindeki güvenlik ve sosyo-ekonomik koşulların iyileştirilmesi için gereken önlemlerin alınmasının kararlaştırıldığı, yüz binlerce Arakanlı Müslümanın güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilmelerini sağlama konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

İki liderin, ticaret, enerji ve ulaşım konularında da bir dizi anlaşmaya imza attıkları ifade edildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.