Hindistan varyantı: İtalya Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişi yasakladı

"Hindistan varyantı" olarak anılan koronavirüs türü, Hindu bayramı Kumbh Mela'ya katıldıktan sonra İtalya'ya dönen bir ailede tespit edildi. İtalya, Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişleri yasakladı.

Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinin başkanı Luca Zaia, Hindistan'dan dönen bir aileden baba ve kızında, "Hindistan varyantı" olarak anılan B1617 türü virüse rastlandığını açıkladı.

Vicenza kentine bağlı Villaverla ilçesinde yaşayan Hindistan asıllı aile karantina altına alındı.

Villaverla Belediye Başkanı Ruggero Gonzo, ailenin Hindistan'da Ganj Nehri'nde kutlanan Kumbh Mela bayramına katıldıktan sonra 7 Nisan'da İtalya'ya döndüğünü söyledi.

Gonzo, ailenin yıllardır İtalya'da yaşadığını ve sağlık durumunun ciddi olmadığını da belirtti.

Milyonlarca Hindu'nun katıldığı Ganj Nehri'ndeki Kumbh Mela bayramı kutlamaları, pandeminin seyrine olumsuz etki edeceği endişelerine yol açmış, sağlık uzmanları festivalin iptalini istemişti.

Yetkililer ise tedbirlere uyulacağını savunarak festivali iptal etmemişti.