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Hindistan'da bu yıl Hristiyanlara yönelik 160 şiddet vakası yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

Hindistan'da bu yıl Hristiyanlara yönelik 160 şiddet vakası yaşandı

YENİ DELHİ (AA) - Özgürlüğü Savunma İttifakının (ADF) raporuna göre, 2019'da Hindistan'da yaşayan Hristiyanlara karşı 160 saldırı yapıldı.

Hindistan'daki Hristiyanlarların dini özgürlükleriyle ilgili araştırmalar yapan ADF'nin yayımladığı rapora göre, yıl başından bu yana Birleşik Hristiyan Forumunun (UCF) ücretsiz yardım hattına "218 şiddet olayı" ihbarı geldi.

Bunların 159'unu çete saldırıları oluştururken, yıl içinde ülkedeki Hristiyanlara karşı 160 saldırı gerçekleştirildi.

Raporda, çete saldırılarının 2014'ten bu yana Hristiyan ve Müslüman dini azınlıklar dahil ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler gibi zayıf grupları da hedef aldığı ve bunun sıradanlaştığı vurgulandı.

Raporda, Hindistan'da 1,3 milyarlık nüfusun yüzde 2,3'ünü oluşturan Hristiyan toplumu gibi nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan Müslüman toplumuna karşı da nefret suçlarının işlendiğine işaret edildi.

- Pazar günü bir Hristiyan linç edildi

Hindistan'ın Jarkand eyaletine bağlı Khunti ilçesinde "inek kestiği" iddia edilen kişi, pazar günü bir çete tarafından linç edilmiş, olayda 2 kişi ise ağır yaralanmıştı.

Ulusal Hristiyan Federasyonundan Papaz Anand Muttungal, linç sonrası olaya karışan kişilere karşı acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Muttungal, soruşturmaların sürdüğünü ancak şimdiye kadar tutuklama yapılmadığını belirterek, "Jarkand'da birçok olay yaşandı. Hükümet, toplumun güvenliğini sağlamalı, sorumlular da acilen tutuklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Nefret suçu saldırılarında ölenlerin yüzde 60'ı Müslüman

Şiddet raporlarını izleyen Hindistan merkezli internet sitesi FactChechker.in'in verilerine göre, Hindistan'da 2009'dan bu yana nefret suçu temelli 290 saldırı sonucu 100 kişi hayatını kaybetti, 723 kişi yaralandı. Ölenlerin yüzde 60'ını Müslümanlar, yüzde 14'ünü Hristiyanlar oluşturdu.

Nefret suçu vakalarının yüzde 65'inde Müslümanlar hedef alındı.

- İktidar partisi Müslümanları hedef haline getiriyor

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) bu yıl yayımladığı raporda, Mayıs 2014'te iktidara gelen Hindistan Halk Partisi'nin (BJP), ülkede çoğunluğu oluşturan Hinduların, dinen yasak kabul ettikleri için sığır eti kesen ve tüketen Müslüman azınlığa yönelik şiddeti teşvik eden söylem kullandığına da işaret edilmişti.

Saldırıların, büyük oranda BJP'ye bağlı militan Hindu gruplarca yapıldığı belirtilen raporda, kurbanların çoğunun Müslümanlar ve toplumsal dışlanmaları nedeniyle "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler ile Adivasi olarak bilinen yerli topluluklardan oluştuğu kaydedilmişti.

Raporda, BJP liderlerinin söylemleriyle bu tür eylemlere destek olduğu eleştirisinde de bulunulmuştu.

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Birleşik Hristiyan Forumunun (UCF) Hindistan hristiyan linç Müslüman nefret suçu Özgürlüğü Savunma İttifakının (ADF)

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