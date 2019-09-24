Hindistan'da bu yıl Hristiyanlara yönelik 160 şiddet vakası yaşandı

YENİ DELHİ (AA) - Özgürlüğü Savunma İttifakının (ADF) raporuna göre, 2019'da Hindistan'da yaşayan Hristiyanlara karşı 160 saldırı yapıldı.

Hindistan'daki Hristiyanlarların dini özgürlükleriyle ilgili araştırmalar yapan ADF'nin yayımladığı rapora göre, yıl başından bu yana Birleşik Hristiyan Forumunun (UCF) ücretsiz yardım hattına "218 şiddet olayı" ihbarı geldi.

Bunların 159'unu çete saldırıları oluştururken, yıl içinde ülkedeki Hristiyanlara karşı 160 saldırı gerçekleştirildi.

Raporda, çete saldırılarının 2014'ten bu yana Hristiyan ve Müslüman dini azınlıklar dahil ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler gibi zayıf grupları da hedef aldığı ve bunun sıradanlaştığı vurgulandı.

Raporda, Hindistan'da 1,3 milyarlık nüfusun yüzde 2,3'ünü oluşturan Hristiyan toplumu gibi nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan Müslüman toplumuna karşı da nefret suçlarının işlendiğine işaret edildi.

- Pazar günü bir Hristiyan linç edildi

Hindistan'ın Jarkand eyaletine bağlı Khunti ilçesinde "inek kestiği" iddia edilen kişi, pazar günü bir çete tarafından linç edilmiş, olayda 2 kişi ise ağır yaralanmıştı.