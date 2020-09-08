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Hindistan’da hastanede korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 19:41 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Vadodara kentinde bir hastanenin korona virüs (Covid-19) servisinde yangın çıktı.Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentinde yer alan 6 katlı bir hastanenin yeni tip korona virüs servisinde yangın çıktı.

Hindistan’ın Vadodara kentinde bir hastanenin korona virüs (Covid-19) servisinde yangın çıktı.
Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentinde yer alan 6 katlı bir hastanenin yeni tip korona virüs servisinde yangın çıktı. Gujarat Sağlık Bakanı Nitin Patel yangının ilk belirlemelere göre kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti. Patel, izolasyon bölümündeki tellerden kıvılcımlar çıkmaya başladığını ve dumanın yayılarak paniğe neden olduğunu kaydetti. Yangında 35 hastanın tahliye edildiğini duyuran Patel, kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

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