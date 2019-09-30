Hindistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurları can almaya devam ediyor.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, son bir haftada etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Uttar Pradeş'de 93'e, Bihar'da ise 27'ye yükseldiğini belirtti.

Uttar Pradeş'in Ballia bölgesinde su baskınının yaşandığı cezaevi binasından 863 mahkumun tahliye edilerek Azamgarh ve Ambedkarnagar bölgelerindeki cezaevlerine yerleştirildiği bildirildi.

Yağışlar nedeniyle Uttar Pradeş ile Bihar arasında en az 7 tren seferinin iptal edildiği, 6'sının güzergahının değiştirildiği bilgisini paylaşan yetkililer, iki eyaletin kırsal kesimlerinde binlerce evin çöktüğünü ve tarım arazilerinin sular altında kaldığını kaydetti.

Bihar eyaletinin yağışlardan ciddi düzeyde etkilenen ve sel sularının yer yer diz seviyesinde olduğu Patna şehrinde, taşkın yaşanan devlet hastanesinde de su seviyesinin diz seviyesine ulaştığı belirtildi.

Yağışlar nedeniyle evlerinde mahsur kaldıktan sonra kurtarılan yüzlerce kişi arasında Bihar eyaleti Başbakanı Yardımcısı Sushil Modi ve ailesinin de olduğu bilgisi paylaşıldı.