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  4. Hindistan’ı Tauktae fırtınası vurdu: 21 ölü, 96 kayıp

Hindistan’ı Tauktae fırtınası vurdu: 21 ölü, 96 kayıp

18.05.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınıyla zor günler geçiren Hindistan’ı bu sefer de Tauktae fırtınası vurdu.

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Ülkede fırtına nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken,96 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde etkili olan Tauktae Fırtınası can aldı. Eyalet geneli ve güneyindeki Mumbai kentinde de etkili olan fırtınada 21 kişinin hayatını kaybettiği,96 kişinin kayıp olduğu ifade edldi. Fırtına nedeniyle 200 bin kişinin ise sığınaklara tahliye edildiği açıklandı.

Hindistan Donanması, kıyı kesimlerde mahsur kalan insanları kurtarmak için 3 savaş gemisini bölgeye sevk etti. Hintli yetkililerden yapılan açıklamada, rüzgarın hızının saatte 100 kilometrenin üzerine çıktığı bildirildi. Öte yandan Gucarat eyaletinin yarımada bölgesi olan Saurashtra’da tedbir amaçlı elektriklerin kesildiği ifade edildi.

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Hindistan

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