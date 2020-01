Hindistan’ın kuruluşunun 71. yıl dönümü kutlandı

Hindistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 71’inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi.

Hindistan Büyükelçiliği ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, TBMM Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Efkan Ala ve üyesi Tahsin Tarhan ve diğer yetkililer katıldı.

Resepsiyon her iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı. Daha sonra Önal ve Hindistan Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vaneja Thekkat konuşma yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Önal, Hindistan’ın dünyada sahnesinde önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Türkiye ile Hindistan’ın ticari ve ekonomik ilişkileri son yirmi yıldır gelişiyor. İkili ticaret 2000 yılında 500 milyon dolar iken 2019 yolunda 7,1 milyar dolara ulaştı” şeklinde konuştu.

Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybedenler için en içten dileklerini dile getiren Maslahatgüzar Vaneja Thekkat, yaralıların bir an önce iyileşmesini diledi. Thekkat, “Cumhuriyetimizin 71. yılını kutladığımız bugün, düşünce ve ifade özgürlüğünün diğer pek çok hakla birlikte her vatandaşın temel hakkı sayıldığı demokratik ve laik bir Cumhuriyet kılan anayasamızın hazırlanmasında emeği geçen atalarımızı gururla yad ediyorum. Hindistan günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Önal, Thekkat, Ala ve Tarhan pasta kesti.