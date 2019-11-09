Hindistanlı hacıların Pakistan'a vizesiz girmesini sağlayan Kartarpur Koridoru açıldı

KARTARPUR (AA) - Pakistan'daki, Sihizmin en önemli dini mekanı olan Gurdvara Darbar Sahip tapınağına Hindistanlı hacıların vizesiz girmesini sağlayan Kartarpur Koridoru, Sihizmin kurucusu Baba Nanak'ın 550. doğum gününde açıldı.

Hindistan sınırına 4,5 kilometre uzaklıktaki tapınağa ulaşan koridorun açılışına Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisi de Sih olan Hindistan'ın eski başbakanı Manmohan Singh, Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı Navjot Singh Sidhu ile Pakistanlı siyasetçiler ve dünyanın dört bir yanından hac ibadeti için gelen Sihler katıldı.

Açılışta konuşan Han, Sihlerin hac dönemini kutlayarak, "Dünyaya gelen tüm peygamber ve din kurucularının tek mesajı, adalet ve barıştı. Baba Nanak da insanlara, birlikte yaşamayı ve nefretin yayılmasını engellemeyi öğretti." ifadelerini kullandı.

Han, bölgede, Keşmir sorunu başta olmak üzere fakirlik ve adalet sorunu çözüldüğünde barışın ve refahın da sağlanacağını vurguladı.

- "Pakistan kalpleri kazandı"

Hindistan'dan gelen konuklar adına konuşan Pencap eyaleti başbakanı Navjot Singh Sidhu, Pakistan'ın Kartarpur Koridoru ve tapınak çevre düzenlemesiyle ilgili attığı adımları överek, "Pakistan, kazanacaklarına ve kaybedeceklerine bakmadan çok cesur bir adım attı. Tarih, Han gibileri yazacak. Pakistan attığı bu adımla Sihlerin kalbini kazandı." diye konuştu.