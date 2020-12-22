Hipoglisemi nedir? Hipoglisemi sebepleri nelerdir?

Terleme, sinirlilik ve çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösteren, eğer önlem alınmazsa, kan şekerini yükseltmek için şekerle müdahale edilmediği durumlarda kişide konsantrasyon kaybı, uyku hali ve hatta komaya kadar gidebilen, ağır nörolojik belirtiler gösteren, hipoglisemi hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Hipoglisemi Nedir?

Hipoglisemi rahatsızlığı, kanda anormal derecede düşük bir şeker seviyesine veya glikoza işaret etmektedir. Hipoglisemi başlı başına bir hastalık değildir, diğer sağlık sorunlarının bir işaretidir. Hipoglisemi genel olarak diyabetle bağlantılıdır, ancak diğer birçok durum da kan şekeri düşüklüğüne sebep olabilir.

Kan şekeri düzeyi desilitre başına 70 miligram (mg / dL) ya da litre başına 3.9 milimol (mmol / L) ya da altında olduğu değerlerde, hipogliseminin acil tedavisi gerekmektedir. Aksi takdirde daha ciddi sorunların ortaya çıkma olasılığı vardır. Kan şekerinin düşük seviyede olması halinde yüksek şekerli yiyecekler, içecekler veya kan şekerini yükselten ilaçlarla kan şekerinin normal seviyeye döndürülmesi gerekmektedir. Kalıcı bir tedavi uygulamak için ise hastalığın altında yatan sebepler bulunur ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması için tedaviye başlanır. Hipoglisemi tedavi edilmediği zaman, hipoglisemi atakları ve bilinç kaybına sebep olabilir. Hatta daha ciddi vakalarda ölümcül olma durumu bile bulunmaktadır. Bu yüzden hastalar hipoglisemi ile yaşamayı öğrenmeli ve bunun için gereken tedavileri zaman kaybetmeden yaptırmalıdırlar.