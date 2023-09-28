Hipotoni nedir? Ganire Paşayeva'nın hastalığı hipotoni nedir, hipotonik ortam nasıl olur? İşte Paşayeva'nın ölüm nedeni

Hipotoni Ganire Paşayeva'nın hastalığı olması nedeniyle merak edildi. Azerbaycan Eski Milletvekili Ganire Paşayeva, hipotonik ortam nedeniyle hayatını kaybetti. Kullanıcılar ölüm haberinin ardından 'Hipotoni nedir, hitoponik ortam nedir, nasıl olur' gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte hipotoni ile ilgili ayrıntılar...

HİPOTONİ NEDİR?

Hipotoni kasların dik durmaya karşı güçsüzlüğü ve eklemlerin hareket etme zorluğu çekmesini gösteren hastalıklardan biridir. Kas ve eklem dirençsizliği olarak da bilinen bu hastalık çoğunlukla bebeklik döneminde ortaya çıkmaktadır. Pek çok anne baba çocuğu üzerinde yaptığı gözlemler sonucunda tıbbı destek alarak bu hastalığı teşhis ettirmektedir.

Hipotoni hastalığı olan bebekler genel olarak eklemsiz şekilde görünmektedir. Hipotoni hastalığının çeşitli pek çok etkileri bulunmaktadır. Her bireyde farklı etkiler ortaya çıkarak fark tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

GANİRE PAŞAYEVA'NIN HASTALIĞI HİPOTONİK ORTAM NASIL OLUR?

Hipotonik ortam içerisine konulmuş durumda olan hücre ile birlikte kıyaslandığında, konsantrasyonu hücreden daha düşük durumda olan ortamdır.

Eğer hücre, hipotonik niteliğe sahip bir ortama konulursa, buradaki ozmoz sebebiyle hücre su alarak şişer. Bu sebeple hipotonik ortamın mümkün mertebe azaltılması önem taşıyan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

