Hırsız – polis kovalamacaları devam ediyor

Need for Speed: Hot Pursuit, bu yılın sonuna doğru PC ve konsollar için yenilenmiş bir şekilde oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

Eurogamer’da yer verilen bilgilere göre oyun, Nintendo’nun Switch platformuna da gelecek.

Burnout serisinin geliştiricisi Criterion Games tarafından hazırlanan ve 2010 yılında satışa sunulan Hot Pursuit, bir nevi “hırsız – polis” kovalamacalarının en eğlenceli durağıydı. Öyle ki E3’ten tutun da Game Critics Awards’a kadar pek çok organizasyonda “En iyi yarış oyunu” ödülünü almasını bilmişti.

Bu arada, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen EA Games etkinliğinde Nintendo Switch için pek çok oyun da duyuruldu. İşte bu sene EA tarafından Nintendo Switch platformuna getirilmesi planlanan 7 oyun:

Burnout Paradise

FIFA 21

Apex Legends

Lost in Random

Velan Studios game

Need For Speed: Hot Pursuit

Plants vs. Zombies Battle for Neighborville

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