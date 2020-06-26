HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hırsız – polis kovalamacaları devam ediyor

Hırsız – polis kovalamacaları devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 11:41 | Son Güncelleme

Need for Speed serisinin sevilen oyunlarından Hot Pursuit geri dönüyor.

Hırsız – polis kovalamacaları devam ediyor

Need for Speed: Hot Pursuit, bu yılın sonuna doğru PC ve konsollar için yenilenmiş bir şekilde oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

Eurogamer’da yer verilen bilgilere göre oyun, Nintendo’nun Switch platformuna da gelecek.
Burnout serisinin geliştiricisi Criterion Games tarafından hazırlanan ve 2010 yılında satışa sunulan Hot Pursuit, bir nevi “hırsız – polis” kovalamacalarının en eğlenceli durağıydı. Öyle ki E3’ten tutun da Game Critics Awards’a kadar pek çok organizasyonda “En iyi yarış oyunu” ödülünü almasını bilmişti.

Bu arada, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen EA Games etkinliğinde Nintendo Switch için pek çok oyun da duyuruldu. İşte bu sene EA tarafından Nintendo Switch platformuna getirilmesi planlanan 7 oyun:

  • Burnout Paradise
  • FIFA 21
  • Apex Legends
  • Lost in Random
  • Velan Studios game
  • Need For Speed: Hot Pursuit
  • Plants vs. Zombies Battle for Neighborville

Netflix Bir Ay Masalı fragmanını paylaştı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Xiaomi Redmi 9 yeni modeliyle satışa çıktı!Xiaomi Redmi 9 yeni modeliyle satışa çıktı!
Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Survivor'da arabayı kazanan belli oldu!

Survivor'da arabayı kazanan belli oldu!

Survivor finali için Acun Ilıcalı'ya şaşırtan teklif!

Survivor finali için Acun Ilıcalı'ya şaşırtan teklif!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

Ünlü profesörden kritik açıklama: Kırık harekete geçti

Ünlü profesörden kritik açıklama: Kırık harekete geçti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

Xiaomi Redmi 9, ana vatanında yeni RAM seçeneği ile satışa sunuldu

Xiaomi Redmi 9 yeni modeliyle satışa çıktı!

Güvenlik uzmanlarından Android kullanıcılarına: Bu 47 oyunu hemen silin!

Uzmanlar önemle uyardı: Bunları telefonunuzdan hemen silin!

Saat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalı

Saat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalı

Bu kadarı da olmaz: Apple, iPhone 12'nin kutusuna şarj cihazı koymayabilir!

Yeni iPhone'larda tartışma yaratacak eksiklik!

iOS 14 ile iPhone'lar zil ve alarmları da duyacak!

iPhone'lar artık sizin yerinize duyacak! Peki nasıl?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.