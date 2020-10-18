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Hırsızı vuran şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da bir eve giren kar maskeli hırsızı ev sahibinin “hırsız var” demesi üzerine sokakta kaçarken tabanca ile vuran kişi tutuklandıEdinilen bilgiye göre, olay 14 Ekim Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Hırsızı vuran şahıs tutuklandı

Adana’da bir eve giren kar maskeli hırsızı ev sahibinin “hırsız var” demesi üzerine sokakta kaçarken tabanca ile vuran kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, olay 14 Ekim Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Kavut (22), gece Hamile El Hüseyin ve Ahmed El Hüseyin çiftinin evine hırsızlık amacıyla girdi. Kar maskeli olan hırsızı gören kadın çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine hırsız arkasına bakmadan kaçtı. Ev sahibinin “hırsız var” demesi üzerine mahalleden Abdulsamet K. (22) sokağa çıktı. Sokakta hırsızlık zanlısının kaçtığını gören Abdulsamet K. silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu zanlı vuruldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Ömer Kavut hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı komşu ise gözaltına alındı. Abdulsamet K. ifadesinde hırsızı komşuları ile kovaladıklarını kendi elinde silah olduğunu ayağı takılınca elinin tetiğe gittiğini ve yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Eve giren hırsızlık zanlısının ise 20’den fazla kaydı olduğu öğrenildi.

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