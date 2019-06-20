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Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 14:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te hırsızlık için girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, E.U., B.U., A.B., H.Ö.

Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü

Gaziantep’te hırsızlık için girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, E.U., B.U., A.B., H.Ö. ve K.K. simli şahıslar Gaziantep Esentepe Mahallesi’nde bir eve girdi. Daha önce de pek çok suçtan kaydı bulunan şahıslar evden cüzdan, cep telefonu ve araba anahtarını çalıp kaçtı. Şahıslar kaçarken anahtarını aldıkları R.D.’ye ait hafif ticari aracı da çaldı. Aracı çalan şahıslar, Dumlupınar Mahallesi’nde aynı model ve renkteki başka bir aracın plakasını çaldıkları araca takıp bölgeden uzaklaştı.
Olayın ardından araçları ve eşyaları çalınan vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, çaldıkları araçla iki gün boyunca 500 kilometre yol katettikleri belirlenen şahıslar Düztepe Mahallesi’nde 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların çaldığı araç ise boş bir arazide aküsü sökülmüş halde bulundu.
Yakalandıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü

Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü

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