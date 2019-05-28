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Hırsızlara davetiye çıkarmamak için tatile çıkmadan bu önlemleri alın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 9 günlük tatil olmasıyla birlikte yolculuk planları yapılmaya başlandı.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 9 günlük tatil olmasıyla birlikte yolculuk planları yapılmaya başlandı. Uzmanlar, tatile çıkarken akılların da evde kalmaması için birtakım önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 9 günlük tatil olmasıyla birlikte yolculuk planları yapılmaya başlandı. Tüm yılın yorgunluğunu atıp, enerji depolamak için hayalini kurduğumuz tatil kapıda. Ancak uzmanlar; tatile çıkarken akılların da evde kalmaması için birtakım önlemler alınması gerektiğini belirtiyor. Geçen yıl Türkiye’de bugüne kadar güvenlik alışkanlıkları konusunda yapılmış en kapsamlı tüketici araştırmasını gerçekleştiren Kale Endüstri Holding şirketlerinden Kale Kilit’in Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sinan Yorgancıgil, 9 günlük Bayram tatili öncesinde tatile çıkacakların mutlaka alması gereken güvenlik önlemlerini paylaştı.

Türkiye’nin güvenlik alışkanlıkları araştırmasına katılanların yüzde 61’inin evlerinin veya iş yerlerinin güvenliğini sağlamak için birden fazla güvenlik ürününe ihtiyaç duyduğunu belirttiğini hatırlatan Yorgancıgil, hırsızların da alınan önlemleri keşfederek, yöntemlerini sürekli geliştirdiklerine dikkat çekti. Tatile çıkarken geleneksel önlemlerin alınmasının önemli ama yeterli olmadığını anlatan Yorgancıgil, "Gelişmiş teknolojik altyapıya sahip elektronik güvenlik sistemleri hırsızlıktan su baskınına, yangından gaz kaçağına kadar geniş bir alanda önlem almayı mümkün kılıyor. Güvenlik sistemi, evinizin ihtiyaçları ve güvenlik açıkları tespit edildikten sonra buna uygun şekilde oluşturuluyor. Alarm izleme merkezi alarmın çeşidine göre, polis ya da itfaiye gibi, ilgili birimlerin evinize yönlendirilmesini sağlıyor. Ayrıca uzaktan mobil izleme imkanı da bulunan elektronik güvenlik sistemleri, gereksinim duyulan durumlarda, yüzlerin, plakaların ve diğer göstergelerin net bir şekilde belirlenmesini sağlıyor" dedi.

Yapılan araştırma sonuçları şöyle;
Tüm kapıları kilitlediğinizden emin olun
Türkiye’nin yüzde 38’i evden çıkarken kapısını kilitlemiyor. Bu da hırsızlara açık davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla tatile çıkmadan önce mutlaka kapılar kilitlenmeli. Çünkü kilitlenmeyen kapı, kapalı değildir. Ayrıca eviniz müstakil veya apartman giriş katı ise pencerelere parmaklık taktırarak önlem alınmalı.

Perdeleri kapalı, ışığı açık bırakmayın
Tatile çıkarken ışığı açık bırakmak hırsızlar için çok demode bir yöntemdir. Çünkü birkaç gün sonra o ışık aslında sizin evde olmadığınızın göstergesi haline gelecektir. Ayrıca kapalı kalan perdeler de hırsızlara "Günlerdir evde kimse yok" mesajını verir. Bu sebeple tatile çıkarken, evdeki tüm perdeleri kapatmayın.

Tatil heyecanı ile sosyal medyadan konumunuzu paylaşmayın
Sosyal medyadan yapılan konum bildirimleri evden uzakta olunduğu anlamına gelir ve hırsızlara davetiye çıkartır. Tatile çıkıldığında sosyal medyadan herkese duyurmamak evin güvenliği için alınacak bir önlemdir.

Posta kutusu için komşudan yardım isteyin
Evde yokken posta kutusunun birçok fatura ve ilanla dolmaması için apartman görevlisinden ya da bir komşudan yardım rica edebilir. Böylece hırsızların kontrol ettikleri bu duruma karşı da önlem almış olunur.

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