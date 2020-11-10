Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı: 4 tutuklu

Zonguldak’ta çeşitli yerlerden meydana gelen hırsızlık olayının zanlıları suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte değişik yerlerinde faaliyet gösteren tekel bayii ve marketlerden meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 08.11.2020 tarihinde Kozlu ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinden, S.D, M.D, İ.D, A.D isimli şahıslar hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar.

Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, toplam 224 paket sigara, 300 TL bozuk para, demir kesme makası, kar maskesi ve 3 çift inşaat eldiveni ele geçirilmiş ve aynı şahısların geçmiş tarihlerde il merkezinde 4 ayrı iş yerinden daha hırsızlık yaptıkları tespit edilerek faili meçhul olan hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca şüpheliler arasında bulunan M.D isimli şahsın da geçmiş tarihte Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana gelen faali meçhul kap-kaç olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 4 şüpheli şahıs, haklarında tanzim edilen 5 ayrı iş yerinden hırsızlık ve Kap-Kaç olaylarından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



