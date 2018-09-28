Hırvatistan'da Uluslararası Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması

İslam Birliği'nin Nurke Karama'nın yaptığı Kuran-ı Kerim çevirisine verdiği desteklerden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, açılışı gerçekleştirilen Arap Dili ve İslam Enstitüsü'nde öğrencilerin 1 Ekim itibarıyla eğitime başlayabileceğini söyledi.

Hasanovic, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Zagreb Kuran-ı Kerim'i Ezbere Okuma Yarışması'nın uluslararası yarışmalar kategorisine eklendiğini belirterek, yarışmanın Müslüman olmayan bir ülkede gerçekleşen bu türdeki tek uluslararası yarışma olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında, Arap Dili ve İslam Enstitüsünün açılışı ve Nurke Karama'nın Kuran-ı Kerim'in çevirisinin tanıtımı da gerçekleşti.

Zagreb İslam Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı ve Zagreb Müftüsü Aziz Hasanovic ve Adalet Bakanı ve Hırvatistan Hükümeti Dini Topluluklar ile İlişkiler Komisyonu Başkanı Drazen Bosnjakovic'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bosnjakovic de Hırvatistan'da Müslümanlar ile yaşamanın iyi bir şey olduğunu ifade ederek, birlikte yaşama ilkesinin, Kuran-ı Kerim'in yüksek değerine dayandığını söyledi.

29 Eylül'e kadar devam edecek 25. Uluslararası Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması'nda, 42 ülkeden 75 yarışmacı bir araya geliyor. Yarışmacılar, "Tüm Kuran-ı Kerim'i ezbere okuma", "15 cüz ezbere okuma", "5 cüz ezbere okuma" ve "Tilavet" olmak üzere toplam dört kategoride Kuran-ı Kerim'i en güzel şekilde okumaya çalışacak.

