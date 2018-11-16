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Hitman 2'nin ilk bölümü tamamen ücretsiz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

IO Interactive'in geliştirdiği ve Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı gizlilik temasıyla öne çıkan Hitman 2'nin ilk bölümü tüm platformlar için tamamen ücretsiz.

Hitman 2'nin ilk bölümü tamamen ücretsiz!

13 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapan oyunumuzun yeni özelliklerinin yanında, farklı modları ve co-op oynanış mekaniğiyle dikkat çekiyor. Giriş bölümünü ücretsiz oynadığımız Hitman 2'de Ajan 47 olarak oldukça egzotik mekanlara seyahat ediyoruz. Oyunun yeni özelliklerin yanında ve ortaklaşa oynanabilen Sniper Assassin de dahil olmak üzere yeni oyun modları da bulunuyor.

Oyundaki en dikkat çekici isim sadece Ajan 47 değil. Sean Bean, Mark Faba karakterine hayat verirken bizi oldukça zorlayan bir görevle baş başa bırakacak. Yeni yayınlanan videoda Mark Faba, öldürmemiz gereken hedeflerin arasında ancak bunun için tek bir şansımız olacak. Mark Faba'yı yakalamak istiyorsanız kontrat gereği size sadece iki hafta veriliyor. Ek olarak "The Undying" görevi sırasında ölmeniz durumunda bütün fırsatı kaçırıyorsunuz.

Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz:

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7
İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel CPU Core i7 4790 4 GHz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8GB
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Detaylı bilgi için tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Hitman 2 oyun

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