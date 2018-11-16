Hitman 2'nin ilk bölümü tamamen ücretsiz!

13 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapan oyunumuzun yeni özelliklerinin yanında, farklı modları ve co-op oynanış mekaniğiyle dikkat çekiyor. Giriş bölümünü ücretsiz oynadığımız Hitman 2'de Ajan 47 olarak oldukça egzotik mekanlara seyahat ediyoruz. Oyunun yeni özelliklerin yanında ve ortaklaşa oynanabilen Sniper Assassin de dahil olmak üzere yeni oyun modları da bulunuyor.

Oyundaki en dikkat çekici isim sadece Ajan 47 değil. Sean Bean, Mark Faba karakterine hayat verirken bizi oldukça zorlayan bir görevle baş başa bırakacak. Yeni yayınlanan videoda Mark Faba, öldürmemiz gereken hedeflerin arasında ancak bunun için tek bir şansımız olacak. Mark Faba'yı yakalamak istiyorsanız kontrat gereği size sadece iki hafta veriliyor. Ek olarak "The Undying" görevi sırasında ölmeniz durumunda bütün fırsatı kaçırıyorsunuz.

Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz:

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 10 İşlemci: Intel CPU Core i7 4790 4 GHz Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8GB DirectX: Sürüm 11 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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