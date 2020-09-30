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HIV tedavisinde başarıya ulaşılan ilk hasta, kanserden hayatını kaybetti

İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

İyileşen ilk HIV pozitif hasta olduğu bilinen ve milyonlarca AIDS hastasına umut olan Timothy Ray Brown, nükseden lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Brown lösemi tedavisi kapsamında gördüğü bir tedaviyle HIV enfeksiyonundan kurtulabilmişti.

HIV tedavisinde başarıya ulaşılan ilk hasta, kanserden hayatını kaybetti

‘Berlin hastası’ olarak bilinen ve tarihte HIV tedavisinde başarılı sonuç alınan ilk kişi olan Timothy Ray Brown, kansere karşı verdiği mücadelede yenik düştü.

Uluslararası AIDS Topluluğu'ndan (IAS) yapılan açıklamada, 2008'de kemik iliği nakli yapılan ve tedavi sonrası tarihe HIV virüsünden kurtulan ilk kişi olarak geçen Timothy Ray Brown'ın öldüğü belirtildi.

Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu’na (AIDS) neden olan HIV virüsünden musdarip olan milyonlarca kişi için bir umut ışığı olan Brown, birkaç ay önce nükseden lösemi nedeniyle Kaliforniya'daki evinde tedavi görüyordu.

‘ONA MİNNETARIZ’

IAS Başkanı Adeeba Kamarulzaman, "Tüm üyelerin adına Timothy’nin eşi Tim'e, ailesi ve dostlarına taziyelerimizi gönderiyoruz. Bilim insanlarına HIV için bir tedavinin mümkün olduğuna dair konseptin kapısını açtıkları için Timothy ve doktoru Gero Hutter'a minnettarız" dedi.

IAS'nin seçilmiş başkanı ve Avustralya'nın Melbourne kentindeki Doherty Enstitüsü Müdürü Sharon Lewin, Brown'u ' HIV tedavisinin 'şampiyonu ve savunucusu' olarak tanımladı.

NASIL TEDAVİ EDİLMİŞTİ?

1995 yılında Berlin'de okuduğu sırada HIV teşhisi konan Brown 1 yıl sonra da kanı ve kemik iliğini etkileyen lösemiye yakalanmıştı.

Brown'un hastalığı, 2008'de, lösemi tedavisinde kullanılan, bağışıklık sisteminin yok edilmesi ve HIV enfeksiyonuna direnen genetik mutasyona uğramış bir donörden alınan kök hücre nakline dayanan bir tedavi sonucunda önlenebilmişti.

Daha sonra düzenlenen tıbbi konferansta kimliğini açıklamamak için 'Berlin hastası' olarak adlandırılmıştı.

'HIV AŞISI 2021 YILINA KADAR BULUNABİLİR'

Brown’ın iyileşmesinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından Londra hastası olarak adlandırılan başka bir HIV hastası, aynı işlemlerin ardından virüsten kurtulduğu açıklanmıştı.

Londra hastası da daha sonra kimliğini açıklamıştı. Adam Castillejo adındaki hasta şu an vücudunda virüs bulunmuyor.

Geçen ağustos ayında da Kaliforniyalı bir kadının retrovirüslere karşı etkili olan hiçbir ilaç kullanmadan virüsten kurtulduğu açıklanmıştı.

Kadının ağır ve tehlikeli ilik nakli tedavisi görmeden iyileşebilen ilk insan olduğu tahmin ediliyor.


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