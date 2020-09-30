HIV tedavisinde başarıya ulaşılan ilk hasta, kanserden hayatını kaybetti

‘Berlin hastası’ olarak bilinen ve tarihte HIV tedavisinde başarılı sonuç alınan ilk kişi olan Timothy Ray Brown, kansere karşı verdiği mücadelede yenik düştü.

Uluslararası AIDS Topluluğu'ndan (IAS) yapılan açıklamada, 2008'de kemik iliği nakli yapılan ve tedavi sonrası tarihe HIV virüsünden kurtulan ilk kişi olarak geçen Timothy Ray Brown'ın öldüğü belirtildi.

Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu’na (AIDS) neden olan HIV virüsünden musdarip olan milyonlarca kişi için bir umut ışığı olan Brown, birkaç ay önce nükseden lösemi nedeniyle Kaliforniya'daki evinde tedavi görüyordu.

‘ONA MİNNETARIZ’

IAS Başkanı Adeeba Kamarulzaman, "Tüm üyelerin adına Timothy’nin eşi Tim'e, ailesi ve dostlarına taziyelerimizi gönderiyoruz. Bilim insanlarına HIV için bir tedavinin mümkün olduğuna dair konseptin kapısını açtıkları için Timothy ve doktoru Gero Hutter'a minnettarız" dedi.

IAS'nin seçilmiş başkanı ve Avustralya'nın Melbourne kentindeki Doherty Enstitüsü Müdürü Sharon Lewin, Brown'u ' HIV tedavisinin 'şampiyonu ve savunucusu' olarak tanımladı.