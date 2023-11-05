Hizbullah gafil avladı, İsrail askerleri neye uğradığını şaşırdı! Akıllara Nasrallah'ın dünyayı sarsan o sözleri geldi

Hizbullah'ın Hamas-İsrail savaşına katılıp katılmayacağı büyük merakla beklenirken Nasrallah, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu başlattığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez cuma günü kameralar karşısına geçti. Konuşması tüm dünyada canlı nakledilen Nasrallah, savaşa 8 Ekim'de katıldıklarını belirtmiş, "Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cepheye yayıldı" sözleriyle de İsrail ile Lübnan toprakları arasında yaşanan çatışmalardan bahsetmişti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL TOPRAKLARINA OPERASYON

Hamas'ın kazanmasını sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Nasrallah'ın konuşmasının ardından Hizbullah, yaptığı son yazılı açıklamada sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlar yapıldığını duyurdu. İsrail'in kuzeyinde bir Yahudi yerleşim yerindeki evde toplanan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, operasyonun başarılı olduğu belirtildi.

İSRAİL LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lebbune ve sınır bölgelerini 155 milimetrelik mermilerle vurdu ve saldırılar sırasındaki patlamalar Sur kentinden duyuldu.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı, Lübnan'ın güneyindeki aralarında el-Vezzani, Tayr Hafra, el-Cebin, Şema'nın da olduğu bazı bölgeleri vurmuştu.

Ayrıca, İsrail Ordu Sözcüsü, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait askeri bazı altyapıların savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirmişti.

(AA)





