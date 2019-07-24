Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran destekli Husiler arasında bazı temaslar olduğunu söyledi.

Kasım, Lübnan'dan yayın yapan Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, BAE'nin ekonomik sebeplerden ötürü Yemen'de savaşan güçlerini geri çekme süreci başlattığını iddia etti.

BAE'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonun desteklediği meşru hükümet ile İran'ın desteğini alan Husiler arasındaki savaşın "vazgeçilmez bir parçası" olduğunu savunan Kasım, "Ülkelerindeki ekonomik durumdan dolayı Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid ile Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid arasında büyük anlaşmazlıklar olduğunu öğrendik. BAE'de on binlerce daire ve ofis boş kalmış ve ekonomik durumda ciddi anlamda bir çöküntü var." dedi.

Abu Dabi yönetiminin Yemen'de askeri kayıplarının yanı sıra harcadığı büyük mali kaynaklara karşın hiçbir sonuç elde edemediğini öne süren Kasım, dolayısıyla BAE'nin Yemen'den çekilmeye başladığını dile getirdi.