HABER

Hizbullah'tan "BAE ile Husiler görüşüyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Yemen'den çekilme süreci ve sonrasına ilişkin BAE yetkilileri ile Husiler arasında görüşmeler olduğunu iddia etti

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran destekli Husiler arasında bazı temaslar olduğunu söyledi.

Kasım, Lübnan'dan yayın yapan Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, BAE'nin ekonomik sebeplerden ötürü Yemen'de savaşan güçlerini geri çekme süreci başlattığını iddia etti.

BAE'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonun desteklediği meşru hükümet ile İran'ın desteğini alan Husiler arasındaki savaşın "vazgeçilmez bir parçası" olduğunu savunan Kasım, "Ülkelerindeki ekonomik durumdan dolayı Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid ile Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid arasında büyük anlaşmazlıklar olduğunu öğrendik. BAE'de on binlerce daire ve ofis boş kalmış ve ekonomik durumda ciddi anlamda bir çöküntü var." dedi.

Abu Dabi yönetiminin Yemen'de askeri kayıplarının yanı sıra harcadığı büyük mali kaynaklara karşın hiçbir sonuç elde edemediğini öne süren Kasım, dolayısıyla BAE'nin Yemen'den çekilmeye başladığını dile getirdi.

BAE askerlerinin Yemen'den çekilme süreci ve sonrasındaki adımlar için BAE yetkilileri ile Husiler arasında birtakım görüşmeler gerçekleştiğini iddia eden Kasım, Yemen'de diyalog ve siyasi çözüme yol açan askeri çekilmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve BAE desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi derinleştiriyor.

Bölgesel ve uluslararası basında son günlerde BAE'nin Yemen'deki askerlerini çekmeye başladığına dair haberler yer alıyor.

BAE'nin Yemen'deki askerlerini geri çekme adımına ilişkin Arap koalisyonundan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PARTNERNetflix için kötü haber! Netflix için kötü haber!
Deri mühendisliğini tercih eden 21 öğrenciye burs ve iş garantisiDeri mühendisliğini tercih eden 21 öğrenciye burs ve iş garantisi
Kaleiçi Ortak Akıl Platformu'ndan 'Kesik Minare' talebiKaleiçi Ortak Akıl Platformu'ndan 'Kesik Minare' talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Hizbullah Lübnan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de iki yeni atama

İBB'de iki yeni atama

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Son dakika eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

HDP'li ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.