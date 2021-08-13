Hızla zayıflatan besinler! Ünlü Doktor Mehmet Öz’ün tavsiyelerine uyarsanız kilo vermeniz garanti

2020 yılının mart ayından beri koronavirüs nedeniyle evlere kapanmak zorunda kaldık. Bu durumda bizi hem hareketsiz bir yaşama hem de can sıkıntısından durmadan yemek yapmaya itti. Öyle ki sosyal medya yemek, ekmek ve tatlı yapanlarla doldu taştı. Kışın aldığımız kiloları ise yazlıkların içerisine giremediğimizde fark ettik. Hızla aldığımız kiloları, aynı hızla vermek belki güç biliyoruz ancak bazı besinlerin tüketimini azaltıp, bazılarını artırırsanız bu süreç de hızlanacak. İşte Dr. Mehmet Öz’ün tavsiyeleriyle kilo verdiren besinler…

HIZLA KİLO VERDİREN BESİNLER

Sıradışı tavsiyeleriyle dikkat çeken Dr. Mehmet Öz’ün hıza kilo verdiren besin listesinde hepimizin bayıla bayıla yediği yiyecekler de bulunuyor. Sizler için hem o besinleri hem de Dr. Öz’ün zayfılatan içeceğinin malzemelerini araştırdık.

Patates

Patates, dirençli nişasta içerir. Dirençli nişasta sindirime 'direnerek' süreci yavaşlatır ve böylece kan şekeriniz birden fırlamak yerine dengede kalarak daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Fırınlayarak veya haşlayarak, soğumasını bekleyin. Soğumasını beklemenin dirençli nişasta miktarını artırdığı kanıtlandı.

Araştırmalar, dirençli nişastanın yağsız proteinle servis edildiğinde hem formda hem de aşırı kilolu kadınlarda yağ oksidasyonunu artırarak tokluk hissini çoğalttığını gösterdi.

Fıstık ezmesi

Sağlıklı yağları vücudunuza almak için sabah, tam buğday ekmeğinizin üzerine bir kaşık dolusu fıstık ezmesi sürebilir veya smoothie'nizin içine ekleyebilirsiniz.

Tekli doymamış yağ bakımından zengin beslenen kişilerin doymuş yağ zengini beslenenlere kıyasla aşırı kilo almadıkları görüldü.

Muz

Tabii ki günde birkaç muz yemek kilo vermenizi engeller ama bir tane muzu yoğurdunuzun üzerine doğramak, smoothie'nize eklemek, tatlı krizinizi gidermek için sağlıklı bir atıştırmalık.

Vitamin, mineral ve lif zenginidir. Çoğumuzun daha az kaloriyle daha tok hissetmek için daha fazla lif tüketmesi gerekiyor.

Tam buğday ekmeği

İşlenmiş tahıllar yerine tam tahıllar tüketmek, metabolizmanızın hızlanmasına ve kolesterol seviyenizin kontrol altında kalmasına yardımcı olur. Tam tahılları tüketmiyorsanız gerekli lifi, B vitaminlerini ve mineralleri alamıyor olabilirsiniz.

Avokado

Avokadoda sağlığınız için yararlı tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri bulunur. Yapılan bir çalışma, doymuş yağ yerine daha fazla çoklu doymamış yağ tüketen kişilerin daha fazla kas kütlesi geliştirip daha az vücut yağına sahip olduklarını ortaya koydu. Bir diğer çalışma ise avokado tüketiminin genel olarak daha kaliteli beslenme ve besin maddesi alımıyla bağdaştırıldığını gösterdi.

Makarna

Makarna yiyebilir ve yine de zayıflayabilirsiniz. Önemli olan porsiyon kontrolü. Tam tahıllı makarna uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Aklınızda bulunması gereken tek şey, makarnanın tam tahıllı, küçük bir porsiyon ve az pişmiş kıvamda olması.

Yeşil Çay

Büyük boy bardak buzlu yeşil çay veya bir büyük bardak sıcak yeşil çay içmek farklılığı başlatabilir. Yapılan son çalışmalarda gönüllü olarak 3 ay boyunca her gün bir şişe yeşil çay içenler, diğer gruba oranla daha fazla yağ kaybetmiştir. Araştırmacılara göre yeşil çayın içinde bulunan kateşinler (yararlı bir fitokimyasal) kalori yakımını sağlayıp, kilo kaybını artırmıştır.

Yoğurt

Yağsız yoğurdun içindeki kalsiyumun zayıflatıcı etkisi olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Bir çalışmaya göre günde 3 porsiyon yüksek kalsiyumlu ve yağsız yoğurt tüketen obez bireyler, düşük kalsiyum ve yağlı yoğurt tüketen obezlere göre yüzde 22 daha fazla kilo ve yüzde 61 daha fazla vücut yağı kaybetmiştir. Burada en etkileyici sonuç ise yüksek kalsiyumlu, yağsız yoğurt yiyenlerin yüzde 81 daha fazla trunkal (karın bölgesindeki) yağ kaybetmeleridir. Yoğurt hem karbonhidrat hem de proteini bir arada bulundurduğu için kan şekeri regülasyonunda ve açlık kontrolünde etkili olmaktadır.

Kuru Baklagiller

Kuru baklagiller içeriğindeki lifler dolayısıyla kendinizi tok hissetmenizi daha çabuk sağlar. 1,5 bardak barbunya yaklaşık 8 gram lif, 7 gram protein ve yaklaşık 110 kalori içerir. Baklagilleri yemek olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayıp, salata ve çorbalarınızın içine de ekleyebilirsiniz.

Dr. MEHMET ÖZ’ÜN ZAYIFLAMA İÇECEĞİ

Malzemeler

1 bardak taze sıkılmış greyfurt suyu (tercihen portakal veya ananas suyu da olabilir)

2 çay kaşığı organik elma sirkesi

1 çay kaşığı organik bal

Dr. Öz tüm malzemeleri karıştırarak bu zayıflatıcı etkili içeceği her yemekten önce bir bardak içmeyi öneriyor. Bal, isteğe bağlı olsa da, içecek oldukça asidik olduğu için çok hoş bir tatlılık katıyor. Bal bu karışımda sadece 20 kalori kadardır. Dr. Öz, her öğünden önce bunlardan birini içmenin yağ yakmaya ve iştahı azaltmaya yardımcı olacağını söylüyor.



