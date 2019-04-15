Hızlı kilo alıp vermek vücudu sarkıtıyor

Op.Dr Ayşen Bilge Sezgin, özellikle son dönemlerde sıkça karşılaşılan obezite ameliyatlarından sonra vücudun çeşitli bölgelerinde sarkmalar meydana geliyor. Bu sarkmalar başlıca karın ve çevresinde, meme, bacak, popo, kol, boyun ve yüz bölgelerinde oluyor. Hızlı kilo alıp vermeler gevşemeleri ve sarkmaları beraberinde getiriyor. Nasıl kilo vermeden önce giydiğiniz kıyafetler kilo kaybından sonra üzerinize bol geliyorsa, vücutta da benzer bir durum söz konusudur diyebiliriz. Hızla kilo alıp veren kişiler sıkça vücutlarında oluşan çatlaklardan, derilerindeki gevşeme ve sarkmalardan şikâyetçi oluyor. Her geçen gün gelişen teknoloji ile estetik cerrahi istenmeyen, sağlıksız ve göze hoş gelmeyen sarkmalardan kurtulmak için çeşitli yeni cihazlar ve cerrahi yöntemler sunuyor” dedi.

Sarkma estetiğinin yapılabilmesi için hastanın kilo verme işleminin tamamlamış ve kilosunun dengelenmiş olmasının gerektiğini ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Kilo vermeye devam edildiği takdirde derinin gevşeme ve sarkma durumu tekrarlanabiliyor. Hastaların aynı zamanda operasyon riskini arttırabilecek tıbbı sorunlarının olmaması, mevcut rahatsızlıklarının düzeltilmiş olması, sigara kullanmıyor olması ve zayıflama ameliyatlarından önce sahip olduğu hastalıklarının geçmiş veya kontrol altına alınmış olması gerekiyor. Sarkma estetiği bu şartlar sağlandıktan sonra uygulanmalıdır” diye konuştu.