KADIN

Hızlı kilo alıp vermek vücudu sarkıtıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ESTETİK HABERLERİ  | 15.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Hızlı kilo verilmesi çeşitli problemleri beraberinde getiriyor. Kilo alırken vücut hacminin artışına bağlı olarak deri gerilmeye ve yeni kilosuna adapte olmaya çalışıyor. Derimizin esneklik payı (elastikiyeti) oldukça yüksek olsa da aynı adaptasyonu hızlı kilo verme durumlarında sağlayamıyor'' diyerek, hızlı kilo alıp vermenin vücudu sarkıttığını söyledi.

Hızlı kilo alıp vermek vücudu sarkıtıyor

Op.Dr Ayşen Bilge Sezgin, özellikle son dönemlerde sıkça karşılaşılan obezite ameliyatlarından sonra vücudun çeşitli bölgelerinde sarkmalar meydana geliyor. Bu sarkmalar başlıca karın ve çevresinde, meme, bacak, popo, kol, boyun ve yüz bölgelerinde oluyor. Hızlı kilo alıp vermeler gevşemeleri ve sarkmaları beraberinde getiriyor. Nasıl kilo vermeden önce giydiğiniz kıyafetler kilo kaybından sonra üzerinize bol geliyorsa, vücutta da benzer bir durum söz konusudur diyebiliriz. Hızla kilo alıp veren kişiler sıkça vücutlarında oluşan çatlaklardan, derilerindeki gevşeme ve sarkmalardan şikâyetçi oluyor. Her geçen gün gelişen teknoloji ile estetik cerrahi istenmeyen, sağlıksız ve göze hoş gelmeyen sarkmalardan kurtulmak için çeşitli yeni cihazlar ve cerrahi yöntemler sunuyor” dedi.

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Sarkma estetiğinin yapılabilmesi için hastanın kilo verme işleminin tamamlamış ve kilosunun dengelenmiş olmasının gerektiğini ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Kilo vermeye devam edildiği takdirde derinin gevşeme ve sarkma durumu tekrarlanabiliyor. Hastaların aynı zamanda operasyon riskini arttırabilecek tıbbı sorunlarının olmaması, mevcut rahatsızlıklarının düzeltilmiş olması, sigara kullanmıyor olması ve zayıflama ameliyatlarından önce sahip olduğu hastalıklarının geçmiş veya kontrol altına alınmış olması gerekiyor. Sarkma estetiği bu şartlar sağlandıktan sonra uygulanmalıdır” diye konuştu.

Obezite ameliyatlarından sonra sarkan deriyi toparlamanın, çeşitli ameliyatlarla mümkün olduğunu kaydeden Op.Dr. Sezgin, “Post Bariatrik ameliyatları olarak da adlandırılan sarkma estetiği ameliyatları, temelde aynı amaca hizmet etse de bölgelere bağlı olarak çeşitlidir. Karın bölgesinde oluşan sarkık deri fazlalığını ve yağ dokusunu gidermek adına iki çeşit karın germe ameliyatı vardır.

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Bunlar mini karın germe ya da full karın germe olarak ikiye ayrılır. Karın germe ameliyatları genel anestezi altında gerçekleşir ve yaklaşık bir-üç saat sürer. Sarkan göğüslere ise erkek ve kadınlarda farklı tedavi yöntemleri izlenir. Erkeklerde jinekomasti olarak adlandırdığımız uygulama hızla kilo vermekten, yerçekiminden, hormonal sebeplerden, yaş faktöründen veya çeşitli sebeplerden oluşan; büyüyen veya sarkık memeyi normal hâle getirme ameliyatıdır. Kadınlarda ise deformasyonun türüne göre deri toparlama ameliyatlarının yanı sıra, hacim yetersizliğini gidermek adına dikleştirme operasyonu sırasında göğüslere protez koyularak büyütmek, daha sağlıklı ve estetik bir görünüş kazandırmak mümkündür. Kısa sürede ciddi miktarlarda kilo verilmesiyle beraber gevşekliğini kaybeden, doğal sağlıklı görünümünden uzak kol, bacak ve kalça bölgelerinde de germe ameliyatları uygulanabilir.

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Sarkma estetiğine destek olarak, popo ve bacak bölgesinde germe ameliyatları da çoğu zaman vaser-lipo, laser lipo veya liposuction uygulamalarıyla kombine edilir. Ameliyat izleri kol ve bacakların iç kısımlarında kalacak şekilde gizlenir. Zayıflama ameliyatlarından sonra sarkan genital organları doğal pozisyonlarına getirmek genital ve pubis germe operasyonlarıyla mevcuttur” açıklamalarında bulundu.

Kaynak:İHA

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