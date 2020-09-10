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Hızlı kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış 5 alışkanlık

Duygu Balkaş Duygu Balkaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hızlı kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış 5 alışkanlık ile yeniden ve kararlı bir başlangıç yapmayı deneyin!

Hızlı kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış 5 alışkanlık

Hızlı kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış 5 alışkanlık ne olabilir? Hızlı kilo vermek için ne yapmalı...

Aslında hemen hepsini çok iyi biliyoruz ama uygulamaya gelince ya da onları alışkanlık haline getirmeye gelince yarı yolda kalıyoruz. Kilo vermek istiyor, kilo veremiyor, üstüne bir de kilo alıyor ve bu kronik stresi yıllarca yaşıyoruz. Tam bir keşmekeş...

Aslında hayatımıza dahil edeceğimiz 5 alışkanlıkla kilo vermek mümkün. Peki, hızlı kilo verdiren yöntemler neler ya da o beş alışkanlık ne olabilir?

HIZLI KİLO VERDİRDİĞİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ 5 ALIŞKANLIK!

Zamanla kilo almak ya da kilolu olmak adeta çözümü olmayan kronik bir stres kaynağına dönüşür. Otuzlu yaşlarını geride bırakan hemen her yetişkin kilo problemi yaşar ya da az veya çok kilo sorunu olduğunu düşünür. Peki, neden kilo veremiyoruz ya da kilo vermek için ne yapmalıyız?

ALIŞKANLIKLARI TERK ETMEK ZORDUR!

Bilim dünyası, bedenin çalışma biçimi - metabolizma dengesi ve tüm bunların alışkanlıklarla olan ilişkisi üzerine sayısız araştırma ile dolu.
Kilo vermenin formülü basit ama uygulaması gerçekten zor. Çünkü uygulama için alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor. Alışkanlıklardan vazgeçmekse dünyanın en zor işlerinden biri. eee ne demişler; "kendini değiştiremeyen başka hiç bir şeyi değiştiremez".

Kendini değiştirmeye istekli olanlar için hızlı kilo verdirdiği kanıtlanmış 5 alışkanlığı listeleyelim:

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN...

Az yemek, düşük kalorili beslenmek, spor yapmak, bol bol su içmek gibi pek çok klişe ama doğruluğu kanıtlanmış bilgiye hakim olsak da kilo vermek kolay değil. Bu konuda istekli olanlar için beş adımda kilo verme sanatını özetledik:

1. 2,5 LİTRE SU İÇİN!

su-icmek

Ne yapın edin günde 2,5 litreyi tamamlayın. Çivi çiviyi söker misali su içtikçe vücudunuzda biriken sıvı yani ödem azalacaktır. Su içmeyi unutuyor ya da su almaya üşeniyorsanız iki önerimiz var.

  • En az bir litrelik bir matara ya da şişe edinin. Sabah içinde su kalmış bile olsa yeniden doldurun ve günde 2,5 litre yani 2,5 kere şişeyi doldurup içtiğinizden emin olun.
  • Su hatırlatma uygulamalarından birini indirin. Siz su içmeyi unutsanız bile uygulama, size bunu hatırlatacaktır.

2. 45 DAKİKA YÜRÜYÜN!

yuruyus

Spor salonuna gitmek, aktif olarak spor yapmak güzel ama kaçımız, bunu yapabiliyor? İşe giderken, eve gelirlen, alışverişe çıkarken ya da sadece kafa dağıtmak için yürümek kolay. her gün ama her gün 45 dakika yürümeyi alışkanlık haline getirin ve asla ödün vermeyin / boşvermeyin.

3. KARBONHİDRATI BIRAKIN!

köfte salata

Soslu makarna, mantı, pilav üstü tavuk, döner ekmek, çikolatalı kek...evet, bunlardan vazgeçmek kolay değil. Ama bir tabak soslu spagetti kadar bir tabak köfte ve salata da lezzetli. Seçimlerinizi değiştirin. Kaloriden yana değil proteinden yana seçim yapın ve bunu alışkanlık haline getirin.

4. TATLIYI UNUTUN!

kuru kayısı

Tatlı, bir çoğumuz için vazgeçilmez. Ama onu azaltmak sandığınız kadar zor değil. Tatlı yememek için ne yapmalı? Şunları bi' deneyin:

  • Canınız tatlı çekince turşu yiyin. Turşunun ekşi-sert ve tuzlu tadı, tatlı ihtiyacını bastıracak ve isteği yok edecektir.
  • Çok sevdiğiniz bir tatlıyı düşünmeye başlar başlamaz, olmak istediğiniz ölçülerde kendinizi hayal etmeye başlayın. Neler giyerdiniz ne yapardınız bunlara odaklanın.
  • Haftada bir gün kendinize en sevdiğiniz tatlı ile ödül verin ve bunun dışındaki zamanlarda tatlı yemek istediğinizde o ödül anının tadını çıkararak içiniz rahat bir şekilde tatlı yemenin keyfini hayal edin.
  • Tatlı isteği bastırılamadığında kuru erik - kuru kayısı - meyve gibi seçeneklerden destek alın.

5. ÖDEM ATICILARDAN FAYDALANIN!

kiraz sapı çayı

Kiraz sapı çayı, mısır püskülü çayı, yeşil çay gibi ödem atma yeteneği olan çayları günlük çay - kahve alışkanlığının bir parçası haline getirin. Yoğurt, kahve gibi ürünleri de belirli ölçüde gün içinde alın. Bunlar, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi hızlı ve kolay kılacaktır.

kilo ver mutlu ol

Kilo vermek için önce karar verin, sonra yöntem belirleyin ve uygulayın...

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