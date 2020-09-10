Hızlı kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış 5 alışkanlık ne olabilir? Hızlı kilo vermek için ne yapmalı...
Aslında hemen hepsini çok iyi biliyoruz ama uygulamaya gelince ya da onları alışkanlık haline getirmeye gelince yarı yolda kalıyoruz. Kilo vermek istiyor, kilo veremiyor, üstüne bir de kilo alıyor ve bu kronik stresi yıllarca yaşıyoruz. Tam bir keşmekeş...
Aslında hayatımıza dahil edeceğimiz 5 alışkanlıkla kilo vermek mümkün. Peki, hızlı kilo verdiren yöntemler neler ya da o beş alışkanlık ne olabilir?
Zamanla kilo almak ya da kilolu olmak adeta çözümü olmayan kronik bir stres kaynağına dönüşür. Otuzlu yaşlarını geride bırakan hemen her yetişkin kilo problemi yaşar ya da az veya çok kilo sorunu olduğunu düşünür. Peki, neden kilo veremiyoruz ya da kilo vermek için ne yapmalıyız?
Bilim dünyası, bedenin çalışma biçimi - metabolizma dengesi ve tüm bunların alışkanlıklarla olan ilişkisi üzerine sayısız araştırma ile dolu.
Kilo vermenin formülü basit ama uygulaması gerçekten zor. Çünkü uygulama için alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor. Alışkanlıklardan vazgeçmekse dünyanın en zor işlerinden biri. eee ne demişler; "kendini değiştiremeyen başka hiç bir şeyi değiştiremez".
Kendini değiştirmeye istekli olanlar için hızlı kilo verdirdiği kanıtlanmış 5 alışkanlığı listeleyelim:
Az yemek, düşük kalorili beslenmek, spor yapmak, bol bol su içmek gibi pek çok klişe ama doğruluğu kanıtlanmış bilgiye hakim olsak da kilo vermek kolay değil. Bu konuda istekli olanlar için beş adımda kilo verme sanatını özetledik:
Ne yapın edin günde 2,5 litreyi tamamlayın. Çivi çiviyi söker misali su içtikçe vücudunuzda biriken sıvı yani ödem azalacaktır. Su içmeyi unutuyor ya da su almaya üşeniyorsanız iki önerimiz var.
Spor salonuna gitmek, aktif olarak spor yapmak güzel ama kaçımız, bunu yapabiliyor? İşe giderken, eve gelirlen, alışverişe çıkarken ya da sadece kafa dağıtmak için yürümek kolay. her gün ama her gün 45 dakika yürümeyi alışkanlık haline getirin ve asla ödün vermeyin / boşvermeyin.
Soslu makarna, mantı, pilav üstü tavuk, döner ekmek, çikolatalı kek...evet, bunlardan vazgeçmek kolay değil. Ama bir tabak soslu spagetti kadar bir tabak köfte ve salata da lezzetli. Seçimlerinizi değiştirin. Kaloriden yana değil proteinden yana seçim yapın ve bunu alışkanlık haline getirin.
Tatlı, bir çoğumuz için vazgeçilmez. Ama onu azaltmak sandığınız kadar zor değil. Tatlı yememek için ne yapmalı? Şunları bi' deneyin:
Kiraz sapı çayı, mısır püskülü çayı, yeşil çay gibi ödem atma yeteneği olan çayları günlük çay - kahve alışkanlığının bir parçası haline getirin. Yoğurt, kahve gibi ürünleri de belirli ölçüde gün içinde alın. Bunlar, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi hızlı ve kolay kılacaktır.
Kilo vermek için önce karar verin, sonra yöntem belirleyin ve uygulayın...
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