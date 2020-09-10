Hızlı kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış 5 alışkanlık ne olabilir? Hızlı kilo vermek için ne yapmalı...

Aslında hemen hepsini çok iyi biliyoruz ama uygulamaya gelince ya da onları alışkanlık haline getirmeye gelince yarı yolda kalıyoruz. Kilo vermek istiyor, kilo veremiyor, üstüne bir de kilo alıyor ve bu kronik stresi yıllarca yaşıyoruz. Tam bir keşmekeş...

Aslında hayatımıza dahil edeceğimiz 5 alışkanlıkla kilo vermek mümkün. Peki, hızlı kilo verdiren yöntemler neler ya da o beş alışkanlık ne olabilir?

HIZLI KİLO VERDİRDİĞİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ 5 ALIŞKANLIK!

Zamanla kilo almak ya da kilolu olmak adeta çözümü olmayan kronik bir stres kaynağına dönüşür. Otuzlu yaşlarını geride bırakan hemen her yetişkin kilo problemi yaşar ya da az veya çok kilo sorunu olduğunu düşünür. Peki, neden kilo veremiyoruz ya da kilo vermek için ne yapmalıyız?

ALIŞKANLIKLARI TERK ETMEK ZORDUR!

Bilim dünyası, bedenin çalışma biçimi - metabolizma dengesi ve tüm bunların alışkanlıklarla olan ilişkisi üzerine sayısız araştırma ile dolu.

Kilo vermenin formülü basit ama uygulaması gerçekten zor. Çünkü uygulama için alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor. Alışkanlıklardan vazgeçmekse dünyanın en zor işlerinden biri. eee ne demişler; "kendini değiştiremeyen başka hiç bir şeyi değiştiremez".