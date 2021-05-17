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Hızlı okuma nedir, faydaları nelerdir?

17.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı okumanın göz ve beyin uyumunun sağlanması ve geliştirilmesiyle yapılabildiğini söyleyen Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil, hızlı okumanın sunduğu faydaları anlattı.

Hızlı okuma nedir, faydaları nelerdir?

Okumak, bireyin eğitim hayatına başlamasıyla birlikte geliştirilen bir eylemdir. Zamanla okumadaki artış durur ve nereyse belirli bir hızda kalır. Hızın artması için de hızlı okuma eğitimine ihtiyaç vardır. Hızlı okuma, bireyin belirli bir zaman içerisinde okuyabildiği kelime sayısının çok daha fazlasını aynı zamanda anlayarak okuyabilmesidir. Hızlı okuma, göz ve beyin uyumunun sağlanması ve geliştirilmesiyle yapılır.

HIZLI OKUMA İYİ ANLAMA VE ZAMANI DOĞRU KULLANMANIN ANAHTARI

Hızlı okuma eğitimi, bireyin okuduğunu daha iyi anlamasını, daha odaklı okuma yapmasını ve zamanı daha verimli kullanmasını sağlar. Pek çok kişi hızlı okuyamadığının farkında değildir. Normal okuyor olmaları, onları pek rahatsız etmez ta ki bir sınava hazırlanma durumu, işte yetişecek evraklar, biriken sevdiği kitaplar, ödevler, mevzuatlar, dava dosyaları, makaleler gibi okunacak metinleri arttıkça yavaş okuduklarını fark ederler. İhtiyaçları olan zamanı, ancak bu eğitimle elde edebileceklerini anlayıp gün geçtikçe de profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu durumda da hızlı okuma eğitimi veren kurumlardan çok da kısa bir zamanda güzel bir ivmeyle bu sorunlara kalıcı bir çözüm bulunmuş olur.

ÖĞRENMEK DE HIZLI OKUMANIN PARÇASI

Öğrenmeyi, öğrenmek de hızlı okumanın bir parçasıdır. Öğrenilen konu ne kadar kalıcı hale geldiyse bu durum da bireye zaman kazandıracaktır. Çünkü unutulan konuyu, tekrar öğrenmek için de zaman kaybedilecektir.

PRATİKLE ELDE EDİLİR

Hızlı okuma yapmak bireyin doğasında olan bir durum olduğu için öğrenilmesi ve uygulanılması pratiklerle kısa zamanda elde edilir. Hızlı okumanın bütünleştirici bir yapısı vardır:

  • Hızlı öğrenme,
  • Hızlı anlama,
  • Tekrar hatırlama,
  • Zaman kazanma, hızlı okumanın en büyük avantajlarındandır.
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