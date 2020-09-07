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Hızlı ve fit görünüm için karın germe

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karın germe ameliyatı, orta ve alt karın bölgesinde bulunan yağ fazlalığının ve sarkık haldeki derinin alındığı ve karın kaslarının gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir ancak bir obezite tedavisi değildir.

Hızlı ve fit görünüm için karın germe

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, karın germe operasyonu ile ilgili merak edilenler anlatarak süreç hakkında bilgiler verdi.

Operasyon Öncesi Süreç Nasıldır?

Bu dönemde cerrahınız size uyulması gereken bazı noktaları hatırlatacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, buna ameliyattan 2 hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirine bu dönemde ara veriniz ve ameliyat öncesi ağır diyet rejimlerinden kaçınınız. Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon ameliyatın ertelenmesine sebep olabilir.

Ameliyat öncesi yapılacak işlemin detaylarının planlanması için bir çizim yapılacaktır. Bunu takiben ameliyat öncesi ve sonrasının kıyaslanmasında gerekli olan fotoğraf çekimleri tamamlanacaktır.

Ameliyat ve İyileşme Süreci

Karın germe ameliyatları ameliyatın içeriğine bağlı olarak ortalama 1 – 3 saat arası sürmektedir. Ameliyat sırasında karın dokusu, göbek deliği korunarak karın kaslarını saran zar tabakası seviyesi üzerinden kaldırılarak serbestleştirilmesidir. Yani biz bu ameliyatta karın içerisindeki dokular ile bir bağlantı halinde olamamaktayız ve bu neden ile karın içi organlara bir zarar verme söz konusu olmamaktadır. Sonrasında gevşek karın kasları uygun şekilde içeriden bir korse gibi sıkılaştırılır. Karın derisi gerilerek fazlalık kısmı atılır ve yeni karın dokusunda yeni bir göbek deliği oluşturulur. Aynı ameliyat sırasında özellikle bel bölgesini inceltme amacıyla bel germe ve liposuction ile yağ alma da sıklıkla uygulanmaktadır.

Tam karın germe ameliyatında hastalar genellikle 2 gün hastanede yatmakta, mini karın germede ise ertesi gün taburcu olmaktadırlar. Kasların sıkılaşmasına bağlı olarak bir miktar ağrı olsa da bu çok ilerde seviyelerde değildir ve rutin ağrı kesici ve kas gevşetici tedaviler ile hızlıca geçmekte 5. Günden sonra oldukça az seviyelere inmektedir. Hastalarımıza aşırı hareketler dışında hareket kısıtlığı veya eğilerek yürüme gibi önerilerimiz olmamaktadır. Kontrollü bir şekilde kişisel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmektedirler.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Bora Özel

www.drboraozel.com
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