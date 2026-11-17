Kırmızı ışık, cildin alt katmanlarına ulaşarak hücrelerin yenilenme sürecini destekleyebiliyor. Bazı araştırmalarda LED maske kullanan kişilerde ince çizgilerin azaldığı ve cilt dokusunun iyileştiği görüldü. Ancak bilimsel çalışmalar, bu etkinin sınırlı olabileceğine işaret ediyor.

HER GÜN KULLANMAK ZARARLI OLABİLİR

Uzmanlar, LED maskelerin daha fazla kullanılmasının daha iyi sonuç vereceği düşüncesinin doğru olmadığını belirtiyor. Genellikle 10-20 dakikalık seanslar ve haftada birkaç kullanım üzerinden araştırmalar yapılıyor. Gereğinden fazla ışığa maruz kalmanın hücrelere zarar verme ihtimali bulunuyor.

Kanser hastalarının ve ışığa duyarlılığı artıran ilaç kullananların ise bu cihazları kullanmadan önce doktorlarına danışması öneriliyor.

LED maskelerin saç dökülmesi, kronik ağrı ve depresyon gibi sorunlara da iyi geldiği öne sürülüyor. Ancak uzmanlar, bu iddiaları destekleyen bilimsel çalışmaların henüz yeterli olmadığını vurguluyor.