Hızlı yaşlanmanın belirtlilerine dikkat! İşte 3 sinyal

Dermatoloji Uzmanı Ata Nejat Ertek, cilt yaşlanmasının diğer organlardan farklı seyrettiğini ifade ederek, “Cilt, vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organıdır. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir” dedi.

Dr. Ertek cildin yaşlanırken gösterdiği belirtileri şöyle sıraladı: Kırışıklıklar: Üstteki tabaka(epidermis) koruyucu tabaka olarak aslında vücudun su ve ısı kaybını kontrol eder. Alttaki tabakanın (dermis) temel yapısını oluşturan kollajen lifler, hyaluronik asit ve mukopolisakkaritler zamanla azalır. Elastik liflerde yapısal olarak bozulma meydana gelir. Yüz hareketleri de çizgi ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Kırışıklıkların oluşumunu hızlandıran diğer faktörler ise sigara ve alkol kullanımı, genetik faktörler, hormonlar, stres, uykusuzluk, yanlış ve kötü beslenme, az su tüketimi, güneş ışınlarına maruz kalmak gibi.