Hobisi mesleği, PVC borular ev süsü oldu

Rize’de 2 yıl önce çalıştığı iş yerinden emekli olan Fatma Kayhan hobi olarak başladığı süs eşyası üretimini kendisine meslek haline getirdi.
Süs kabaklarına yaptığı desenlerle, ahşaplara yaptığı işlemelerle ortaya çıkan ürünlere görenleri hayran bırakan Kayhan, aynı zamanda binalarda atık suyu dışarıya atmak için kullanılan PVC borular üzerindeki çalışmalarla da dikkat çekiyor.
Normal şartlarda kullanım alanına göre evde görülmesi pek istenmeyen PVC borular, Fatma Kayhan’ın tezgahından geçince evin en güzel yerinde sergilenecek hale geliyor. Eşi ile birlikte kurdukları hobi atölyesinde evler için süs eşyası üreten Fatma Kayhan eşine de kendisine verdiği destek için teşekkür ediyor.
Yaptığı ürünlerle beğeni topladığını dile getiren Kayhan “İki yıl önce emekli oldum. Eşimle birlikte şu anda bu atölyede hayalimdeki işi, hobi işi yapıyoruz. Su kabağından lambalarımız var. PVC’den aydınlatma lambalarımız var. Ahşap yakma ve kıl testereyle minyatür kuş kafeslerimiz var. Büyük kafesler, saka kafesleri de yapıyoruz. Beğeni var. Özellikle su kabağı ve PVC’den yaptığımız lambalar da değişik olduğu ve çevrede yapılmadığı için ilginç geliyor. Çok olumlu beğeniler alıyoruz” ifadelerini kullandı.
PVC boruyu süs eşya haline getirmeyi internetten gördüğü bir görsel ile düşündüğünü dile getiren Kayhan “İnternette model ararken büyük bir obje geldi karşımıza. Eşime sordum. Dedim bu nedir? Araştırırken baktık PVC yazıyor. Yapabilir miyiz? Olur mu? Eşim bir tane PVC boru getirdi. “Al dene” dedi. “Oluyor mu? Bak.” Bizde bu şekilde başladık. Çokta güzel durdu. Aydınlatması güzel. Görselliği güzel. Görsel olarak çok güzel. Beğeniliyor. Benim de hoşuma gitti. Ve böyle yaygınlaştı. Şimdi siparişler de alıyoruz” dedi.
Su boruları evleri süsleyecek
“İnşaatlarda, su tesisatlarına kullanılan borular artık evlerimizin güzel bir köşesinde aydınlatma olarak evlerimizi süsleyecek” diyen Kayhan ürünler arasında en çok sipariş olarak takım logolarının yer aldığı çalışmaların istendiğini söyledi. Kayhan “Tabi şimdi gördükçe değişik geliyor. Özellikle futbol takımlarında çok sipariş geliyor. Beyler çok istiyor. Ayrıca çocuk odaları için kelebekler, kuşlar işte bu şekilde. Gördükleri zaman istiyorlar. Değişik geliyor tabi ki. Bir de şaşırıyorlar. “Aa su borusu mu?” falan diyorlar. “Nasıl oluyor?” diye bakıyorlar böyle. İlginç geliyor. Siparişler de artıyor tabi” şeklinde konuştu.
Eşi Fatma Kayhan’ın hobi olarak başladığı süs eşyası üretimini meslek haline getirdiğini ve çalışmalarını desteklediğini dile getiren Ersan Kayhan ise “Eşimin çalışmalarını destekliyorum. Zaten eşim emekliydi. Atölyesini açtık. İstediği doğrultuda çalışmalarını genişlettirdik. Her daim bir ortam oluştu. Elimize bir malzeme geçtiği zaman onu değerlendirdik. Zaten pimaş borularına da o şekilde girdik. Daha başka neyin üstünde çalışabiliriz? Çalışmalarımızı çeşitlendirdik. O, bu derken bayağı bir gelişti. Bende emekli oldum. Eşimle beraber çalışıyoruz. O istediği işi yapıyor, ben istediğim işi yapıyorum. Çeşitli materyaller ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
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