Hobisi mesleği, PVC borular ev süsü oldu

Rize’de 2 yıl önce çalıştığı iş yerinden emekli olan Fatma Kayhan hobi olarak başladığı süs eşyası üretimini kendisine meslek haline getirdi.

Süs kabaklarına yaptığı desenlerle, ahşaplara yaptığı işlemelerle ortaya çıkan ürünlere görenleri hayran bırakan Kayhan, aynı zamanda binalarda atık suyu dışarıya atmak için kullanılan PVC borular üzerindeki çalışmalarla da dikkat çekiyor.

Normal şartlarda kullanım alanına göre evde görülmesi pek istenmeyen PVC borular, Fatma Kayhan’ın tezgahından geçince evin en güzel yerinde sergilenecek hale geliyor. Eşi ile birlikte kurdukları hobi atölyesinde evler için süs eşyası üreten Fatma Kayhan eşine de kendisine verdiği destek için teşekkür ediyor.

Yaptığı ürünlerle beğeni topladığını dile getiren Kayhan “İki yıl önce emekli oldum. Eşimle birlikte şu anda bu atölyede hayalimdeki işi, hobi işi yapıyoruz. Su kabağından lambalarımız var. PVC’den aydınlatma lambalarımız var. Ahşap yakma ve kıl testereyle minyatür kuş kafeslerimiz var. Büyük kafesler, saka kafesleri de yapıyoruz. Beğeni var. Özellikle su kabağı ve PVC’den yaptığımız lambalar da değişik olduğu ve çevrede yapılmadığı için ilginç geliyor. Çok olumlu beğeniler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

PVC boruyu süs eşya haline getirmeyi internetten gördüğü bir görsel ile düşündüğünü dile getiren Kayhan “İnternette model ararken büyük bir obje geldi karşımıza. Eşime sordum. Dedim bu nedir? Araştırırken baktık PVC yazıyor. Yapabilir miyiz? Olur mu? Eşim bir tane PVC boru getirdi. “Al dene” dedi. “Oluyor mu? Bak.” Bizde bu şekilde başladık. Çokta güzel durdu. Aydınlatması güzel. Görselliği güzel. Görsel olarak çok güzel. Beğeniliyor. Benim de hoşuma gitti. Ve böyle yaygınlaştı. Şimdi siparişler de alıyoruz” dedi.