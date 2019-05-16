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Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretçi akını

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2019 13:22 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Türkistan kentinde bulunan Türk tasavvufunun öncüsü Hoca Ahmed Yesevi Türbesi, ihtişamlı görünümü ve manevi iklimiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkistan'da Timur tarafından 14. yüzyılda inşa ettirilen UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Pir-i Türkistan Yesevi Türbesine, başta Türkiye olmak üzere Rusya ve Özbekistan gibi birçok ülkeden ziyaretçi geliyor.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretçi akını

Türkiye'nin desteğiyle 2000'li yıllarda restore edilen türbe, bir yandan tarihe diğer yandan ise ramazan ayının manevi atmosferinin yaşanmasına katkı sağlıyor.

İŞLEMELİ KAPILAR SERGİLENİYOR

İŞLEMELİ KAPILAR SERGİLENİYOR
Türbe içerisinde müze de yer alıyor. Müzedeki en dikkat çekici bölüm ise hadis işlemeleri ahşap kapıların olduğu bölüm olarak öne çıkıyor. Müzede kapıların dışında üzerinde ayetler yazılı kazanlar ve Timur'a ait pek çok eşya da ilgi çekiyor.
Hoca Ahmed Yesevi'nin kabrinin bulunduğu ve AA ekibi tarafından görüntülenen odada Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, Hoca Ahmed Yesevi için dua okudu.
Akın, Hoca Ahmed Yesevi'nin İslamiyetin yayılmasına vesile olduğunu belirtti.
Türbenin ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Akın, "Hoca Ahmed Yesevi ilim ve hikmet adına yaptığı çalışmalarla gönüllere hitap etmiştir. Yetiştirdiği talebelerini ilim ve irfanını yayması için her yere göndermiştir. Ayrıca kendisi Peygamberimizin ölüm yaşı olan 63 yaşını esas alarak 'artık bende yeryüzünde durmayayım, yer altına ineyim" diyerek yer altında mahsenler, menziller ve inzivalar hareketiyle yaşamaya çalışmıştır. Bu tabii kendi felsefesidir." dedi.
Türbedeki bu manevi havayı herkesin soluması gerektiğini belirten Akın, "Gül bahçeleri arasında, kuş sesleri içerisinde çok güzel bir mekandır." diye konuştu.
Çimkent şehrinden türbeyi ziyarete gelen Nurdevlet Macanov ise Hoca Ahmed Yesevi'nin çok önemli bir alim olduğunu ifade etti.
Kazakistanlı vatandaşların yanı sıra tüm Müslümanlar için Hoca Ahmed Yesevi Türbesi'nin önemli olduğunu aktaran Macanov, dünyanın her yerinden türbeyi ziyarete gelindiğini sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
kazakistan türkistan

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