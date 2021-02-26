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Hocalı Katliamı: Dağlık Karabağ Savaşı'nda insanlığın kaybettiği gece

26.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Hocalı Katliamı: Dağlık Karabağ Savaşı'nda insanlığın kaybettiği gece

1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kentindeki yüzlerce kadın, yaşlı ve çocuk, Ermeni ablukasındaki şehri terk etmeye çalışırken vurularak ve donarak hayatını kaybetti. Hocalı Katliamı'nın 29. yılında, gazeteci Arzu Geybullah ve Kafkas Enstitüsü Direktörü Alexander İskenderyan; katliamının gerçekleştiği ortamı, o geceyi ve sonrasında bölgenin nasıl etkilendiğini değerlendirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=G6PfIOwkmEY

1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kentinde yüzlerce kadın, yaşlı ve çocuk, Ermeni ablukasındaki şehri terk etmeye çalışırken vurularak ve donarak hayatını kaybetti.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), hazırladığı raporda o gece en az 161 sivilin öldüğünü bildirdi.

Raporda geçen resmi Azerbaydan kaynaklarına göre ise bu rakam 800.

Hocalı Katliamı'nın 29. yılında, gazeteci Arzu Geybullah ve Kafkas Enstitüsü Direktörü Alexander İskenderyan; katliamının gerçekleştiği ortamı, o geceyi ve sonrasında bölgenin nasıl etkilendiğini değerlendirdi.

BBC arşivlerinden o döneme ait görüntülerle derledik.

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