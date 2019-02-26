"Hocalı, soykırım değildir de nedir?"

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Azerbaycanlı gazeteci Dr. Mayis Alizade, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de katliam yaptığı Hocalı kasabasının o zamanki nüfusunun 6 bini geçtiğini belirterek, "Saldırıyla beraber insanlar can havliyle kaçmaya çalıştı. Bir kısmı ormanlık alana kaçtı ama pusu kurmuş Ermenilerle karşılaşıp katledildi. Kimlikleri tespit edilen 613 kişi katledildi, bin 200'ün üzerinde insan kayboldu. Bu soykırım değildir de nedir?" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede düzenlenen anma programlarıyla 27. yılında Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sırasında Sovyet ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. Motorize Alayı'nın da yardımıyla 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasına girerek yaptığı katliamda, resmi rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 kişi hayatını kaybetti.

Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeniler bin 275 kişiyi esir alırken, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk anne ve babasını, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Azerbaycan'ın işgal nedeniyle uğradığı zarar ise 170 milyon doları buldu.