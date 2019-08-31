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Hollanda'da düğün konvoyunda polis dövüldü, 'Kornacı Türkler' tartışması alevlendi

31.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Rotterdam kentinde tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle durdurulan düğün konvoyundaki bazı kişiler, polis memurunu dövdü.

Hollanda'da düğün konvoyunda polis dövüldü, 'Kornacı Türkler' tartışması alevlendi

Polis, damat da dahil 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, sosyal medyada, "Kornacı Türkler polis dövdü" başlığıyla paylaşıldı.

Siyasetçiler, göçmen düğünlerinde korna çalınmasının önlenmesi için katı yaptırım istiyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, olay, Cuma akşamı Rotterdam'ın Westzeedijk bölgesinde meydana geldi. Korna çalarak ilerleyen bir düğün konvoyu, polis ekibi tarafından durduruldu.

Tehlikeli bir şekilde araç kullanma, sol şeridi gereksiz yere işgal etme ve gürültü kirliliği nedeniyle haklarında şikayet bulunduğunu belirten polisle, düğün alayındakiler arasında tartışma çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda damat düğün konvoy

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