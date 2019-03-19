Hollanda'daki Türk saldırganın eski sevgilisi konuştu: O bir terörist değil, psikopat!

Tanış'ın Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, AA muhabirine, yeğeninin yaptığı silahlı saldırıyla ilgili "Yeğenimin durumuna bakarak yaptığı saldırının bir terör saldırısı olma ihtimali düşük." dedi.

Amca Tanış, yeğeni ile uzun yıllar görüşmediğini belirterek, saldırının gönül işinden dolayı olabileceğini ifade etti.

Kayseri'de yaşayan Baba Mehmet Tanış da 10 yıl önce ayrıldığı ilk eşinden olan oğlu Tanış ile o zamandan beri görüşmediğini söyledi.

"10 YILDIR OĞLUMUN KİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

İlk eşinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tanış, "10 yıldır oğlumun kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Tanıdığım kadarı ile işten eve ve evden işe gidip gelen birisi ve böyle bir saldırı gerçekleştirecek birisi değil." ifadesini kullandı.

Tanış, oğlunun 2007 yılında amcasının kızı ile bir evlilik yaptığı ve daha sonra ayrıldığını dile getirdi.

"O BİR TERÖRİST DEĞİL, PSKİKOPAT"

Zanlı Tanış'ın eski sevgilisi Angelique de Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a (AD) verdiği röportajda, "Saldırının onun dini ile ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çoğu kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi." diye konuştu.