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Hollanda'dan 'Türk bayraklı' destek... Belediye binasına astılar

14.11.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hain terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek açıklamaları sürüyor. Son olarak Hollanda'nın Rotterdam belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı.

Hollanda'dan 'Türk bayraklı' destek... Belediye binasına astılar

Hollanda'da, İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

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Rotterdam Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.

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Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte." mesajı paylaşıldı. (AA)

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Hollanda Türk bayrağı rotterdam

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