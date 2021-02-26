Hollanda Parlamentosu, Çin'de Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini 'soykırım' olarak tanıdı

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğu, Çin'de Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini "soykırım" olarak tanıdı. Hollanda Meclisi, Avrupa'da Çin'i soykırımla suçlayan ilk parlamento oldu.

Daha önce ABD ve Kanada tarafından kabul edilen, Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarının soykırım olarak tanınması önerisi, Perşembe günü de Hollanda Temsilciler Meclisi tarafından oylandı.

Başbakan Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile aşırı sağcı partilerin desteklemediği öneri, Hıristiyan partileri ile liberal ve sol muhalefetin oylarıyla kabul edildi.

Hollanda Meclisi, Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını Avrupa'da soykırım olarak kabul eden ilk parlamento oldu.

İnsan hakları örgütleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölegsi'nde, son birkaç yılda en az bir milyon Uygur'u gözaltında tuttuğunu, bunlara kasten fiziki zarar verme, kadınların, kısırlaştırma ve kürtaj yoluyla doğum yapmasını engelleme gibi politikalar izlendiğini söylüyor.

BBC daha önce Uygurların zorla çalıştırıldığını, kamplarda kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösteren haberler de yapmıştı.